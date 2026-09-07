כמעט מבצעי: פרטים חדשים על הכור הגרעיני שהסתיר אסד

עוד פרטים נחשפים אל מאחורי הקלעים של משטר אסד, והתאבון שלא אבד ליצירת נשקים גרעיניים גם לאחר השמדת הכור על ישראל בשנת 2007.

כור גרעיני סודי שהוסתר מהקהילה הבינלאומית וסוכנויות האו"ם נחשף כעת במלואו, אנשי סוכנות המעקב האטומית של האו"ם (סבא"א) ממשיכים לחקור את פרטי תוכניות הגרעין שהופעלו על ידי משטר אסד.

בהצהרה מיוחדת חשפו חוקרי הסוכנות כי אותר כור גרעיני 'כמעט פעיל' שהיה בבניה בזמן ימי משטר אסד, ככל הנראה בזמן מלחמת האזרחים או מעט לפניה. הכור, שכמעט הפך מבצעי, היווה "שלב ענק" בתוכניות הסוריות להשגת נשק לא קונבנציונלי אם היה מגיע למצב של פעילות גרעינית.

על פי חשיפות הסוכנות, בשאר אסד לא וויתר על החלום להחזיק בנשק גרעיני, גם לא לאחר התקיפה הישראלית על הכור בפאתי דמשק.

ראש סוכנות סבא"א, רפאל גרוסי, התבטא בנושא בעצמו והסביר: "אנחנו לא יכולים לקבוע כוונות, אך לנו ברור שהמשטר הקודם קידם מתווים חשאיים בתחום הגרעיני. על פי מבנה הכור, מפרטו הטכני וסוגו, אשר יעיל במיוחד ביצור חומר בקיע שיכול לשמר ישירות בנשק, ההערכה שלנו כי כור זה היה צעד חשוב ביותר בניסיון הסורי להשיג רמה חדשה של פעילות גרעינית".

גרוסי המשיך והסביר: "הכור היה במצב בנייה מתקדם ביותר, ייתכן שהמשטר ניסה לחבל ולהסתיר אותו מאז, אך מבחינתו לא ניתן לטעות בדבר".

על פי גרוסי, חוקרי סבא"א איתרו לאורך שבועות העבודה במדינה לא פחות מ-73 טונות של מתכות אורניום במצבורים מימי המשטר.