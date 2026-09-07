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חדשות חרדים

לראשונה בישראל: אישה תתמודד במפלגה חרדית

חוקרת הפסיכולוגיה הפוליטית והיועצת לשעבר במל"ל תהיה האישה הראשונה המשובצת ברשימה חרדית המתמודדת לכנסת: "פורצת דרך"

19:34
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פתקי הצבעה בישראל (יונתן זינדל / פלאש90)

התפתחות היסטורית בפוליטיקה החרדית לקראת הבחירות לכנסת ה-26: ד"ר נחומי יפה, חוקרת פסיכולוגיה פוליטית ודמות מוכרת במגזר, מצטרפת למפלגת "הציבור החרדי" ותתמודד מטעמה בבחירות הקרובות.

בכך תהיה ד"ר יפה לאישה הראשונה אי-פעם המשובצת ברשימה של מפלגה חרדית המתמודדת לכנסת.

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ד"ר יפה, שגדלה והתחנכה בחסידות סלונים, מחזיקה ברקע מקצועי וציבורי עשיר: בעבר כיהנה כיועצת מיוחדת לענייני המגזר החרדי במטה לביטחון לאומי (מל"ל), ולאחר טבח 7 באוקטובר הקימה את החמ"ל החרדי, שריכז פעילות התנדבות של עשרות אלפי חרדים ברחבי הארץ.

הצטרפותה של ד"ר יפה למפלגת "הציבור החרדי" מהווה תקדים יוצא דופן בזירה הפוליטית במגזר, ומציבה דמות נשית בחזית רשימה חרדית לקראת ימי ההכרעה והגשת הרשימות.

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