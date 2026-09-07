יאבד את השיריונים? הליכוד בדד-ליין דרמטי לנתניהו

ראש הממשלה נתניהו שומר עד כה את זהות שיריוני המפלגה קרוב לחזה, אך למנגנוני מפלגת הליכוד פקעה הסבלנות והם דורשים תשובות, עוד הערב.

בית הדין של הליכוד פונה כעת אל יושב ראש התנועה נתניהו, ודורש ממנו לחשוף את זהות המשוריינים למפלגה תוך שעות בודדות, אחרת יסתכן במהלכים נגדיים במנגנוני הדין המפלגתיים.

ההודעה נמסרה לראש הממשלה במכתב רשמי מטעם חברי בית הדין של המפלגה, אשר דרשו כי השריונים יפורסמו באופן שיאפשר לחברי המזכירות ללמוד את הדמויות שנתניהו יחבר אל המפלגה. אחרת, על פי גורמי בית הדין, זהותם עלולה להפוך לתלויה בהצבעה חשאית במנגנוני המפלגה, במידה ורוב של חברים מצביעים ידרוש בכך.