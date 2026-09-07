עוף בדבש, תפוחים ותמרים: המנה המושלמת לשולחן ראש השנה

עוף בדבש ( צילום: AI )

אם יש מנה אחת שמרכזת בתבנית את כל הטעמים של ראש השנה, זו כנראה המנה הזאת. עוף שחום ועסיסי עם דבש, תפוחים ותמרים - חגיגי, פשוט להכנה ובעיקר טעים.