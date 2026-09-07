עוף בדבש, תפוחים ותמרים: המנה המושלמת לשולחן ראש השנה

אם יש מנה אחת שמרכזת בתבנית את כל הטעמים של ראש השנה, זו כנראה המנה הזאת. עוף שחום ועסיסי עם דבש, תפוחים ותמרים - חגיגי, פשוט להכנה ובעיקר טעים.
עוף בדבש, תפוחים ותמרים
מצרכים ל-6 סועדים
- 6–8 כרעיים או שוקיים של עוף
- 2 תפוחים, חתוכים לפלחים
- 8–10 תמרים מגולענים
- 2 בצלים, חתוכים לרבעים
- 3 כפות דבש
- 2 כפות שמן זית
- 3 כפות רוטב סויה
- ½ כוס מיץ תפוחים או מים
- 3 שיני שום כתושות
- 1 כפית פפריקה מתוקה
- קורט קינמון
- מלח ופלפל שחור
- כמה ענפי טימין או רוזמרין, אם אוהבים
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-180 מעלות.
- מערבבים בקערה את הדבש, שמן הזית, הסויה, מיץ התפוחים, השום, הפפריקה, הקינמון, המלח והפלפל.
- מסדרים את חלקי העוף בתבנית ומפזרים ביניהם את הבצל, התפוחים והתמרים. יוצקים מעל את הרוטב ומעסים מעט את העוף כדי שיצופה היטב.
- מכסים את התבנית ואופים כ-50 דקות.
- מסירים את הכיסוי, יוצקים על העוף מעט מהרוטב שהצטבר בתחתית התבנית ומחזירים לתנור לעוד 25-30 דקות, עד שהעוף שחום והרוטב מצטמצם.
- מוציאים מהתנור, נותנים למנה לנוח כמה דקות ומגישים עם הרבה מהרוטב מעל.-