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מתכונים לראש השנה

עוף בדבש, תפוחים ותמרים: המנה המושלמת לשולחן ראש השנה

עוף בדבש עם תפוחים ותמרים, שנצלה בתנור עד שהוא שחום ועסיסי. מתכון פשוט וחגיגי שמתאים בדיוק לארוחת ראש השנה

19:10
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עוף בדבש (צילום: AI)

אם יש מנה אחת שמרכזת בתבנית את כל הטעמים של ראש השנה, זו כנראה המנה הזאת. עוף שחום ועסיסי עם דבש, תפוחים ותמרים - חגיגי, פשוט להכנה ובעיקר טעים.

עוף בדבש, תפוחים ותמרים

מצרכים ל-6 סועדים

  • 6–8 כרעיים או שוקיים של עוף
  • 2 תפוחים, חתוכים לפלחים
  • 8–10 תמרים מגולענים
  • 2 בצלים, חתוכים לרבעים
  • 3 כפות דבש
  • 2 כפות שמן זית
  • 3 כפות רוטב סויה
  • ½ כוס מיץ תפוחים או מים
  • 3 שיני שום כתושות
  • 1 כפית פפריקה מתוקה
  • קורט קינמון
  • מלח ופלפל שחור
  • כמה ענפי טימין או רוזמרין, אם אוהבים

אופן ההכנה

  1. מחממים תנור ל-180 מעלות.
  2. מערבבים בקערה את הדבש, שמן הזית, הסויה, מיץ התפוחים, השום, הפפריקה, הקינמון, המלח והפלפל.
  3. מסדרים את חלקי העוף בתבנית ומפזרים ביניהם את הבצל, התפוחים והתמרים. יוצקים מעל את הרוטב ומעסים מעט את העוף כדי שיצופה היטב.
  4. מכסים את התבנית ואופים כ-50 דקות.
  5. מסירים את הכיסוי, יוצקים על העוף מעט מהרוטב שהצטבר בתחתית התבנית ומחזירים לתנור לעוד 25-30 דקות, עד שהעוף שחום והרוטב מצטמצם.
  6. מוציאים מהתנור, נותנים למנה לנוח כמה דקות ומגישים עם הרבה מהרוטב מעל.-

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