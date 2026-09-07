דיווח: המשפטן הבכיר ישוריין בליכוד

ראש הממשלה נתניהו ( צילום: חיים גולדברג/ פלאש 90 )

מגעים מתקדמים ברגעים המכריעים שלפני תום הגשת הרשימות: על פי דיווח באתר 'ישראל היום', בשעות האחרונות (שני) נרשמה התקדמות משמעותית במגעים לשריונו של עו"ד דוד פטר ברשימת הליכוד לכנסת ה-26. לפי הדיווחים, פטר צפוי לשבץ באחד המקומות המשוריינים העומדים לרשות יו"ר הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו. שמו של פטר כמועמד לשריון עלה כבר לפני כחודשיים, אז פורסם כי נתניהו הציע לו מקום ריאלי ברשימה. כעת, ככל שמתקרב המועד האחרון להגשת הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית, המגעים בנושא התקדמו ובשעות האחרונות מסתמן כי המהלך יבשיל לכדי חתימה.

פטר, עורך דין וחוקר בפורום קהלת, מזוהה עם הימין ועם תפיסת עולם משפטית שמרנית. בשנים האחרונות התבלט כפרשן משפטי וכמבקר חריף של האקטיביזם השיפוטי ושל מערכת הייעוץ המשפטי לממשלה.

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בין היתר, ייצג פטר את הממשלה בכמה הליכים מרכזיים בבג"ץ, במקרים שבהם התעוררה מחלוקת בין הממשלה לבין היועצת המשפטית לממשלה והותר לממשלה לקבל ייצוג משפטי נפרד.