"תרשמו: אם וינטר עובר - נתניהו לא יהיה ראש ממשלה"

עופר וינטר ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

במהלך תוכניתו בערוץ 14, יצא המגיש והפרשן שמעון ריקלין במתקפה חריפה נגד תא"ל (במיל') עופר וינטר, והתריע מפני ההשלכות של ריצתו על עתיד גוש הימין ועל סיכוייו של בנימין נתניהו להרכיב את הממשלה הבאה. "אם הגוש הימני חפץ חיים, אני שומע אנשים שאומרים לי 'וינטר צריך לעבור כי הוא יציל את הימין' – אתם לא מבינים!", קרא ריקלין במהלך הדיון באולפן.

ריקלין המשיך והזהיר בנחרצות את המשתתפים והצופים: "אם וינטר עובר – הוא מפיל את הימין! מפיל את הימין, תזכרו את זה. מפיל את הימין! לא יהיה לכם נתניהו".

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הדברים מגיעים ברקע החלטתו של וינטר להגיש את רשימת 'עמך ישראל' באופן עצמאי ולא להתאחד עם מפלגות אחרות בימין, צעד שמעורר חשש כבד במחנה הלאומי מפני אובדן עשרות אלפי קולות מתחת לאחוז החסימה או שינוי במפת המנדטים שתמנע הנגשת הרוב הדרוש להקמת ממשלת ימין.