הח"כ הבכיר של ליברמן מטיל פצצה: "זה האיש שיהיה ראש הממשלה"

אמירה חריפה המגיעה מכיוון מפלגת 'ישראל ביתנו' מנחיתה מכה פוליטית לא מבוטלת על ראשי מפלגות המרכז-שמאל, נפתלי בנט וגדי איזנקוט, וטורפת את הקלפים בכל הנוגע למפת ההמלצות ביום שאחרי הבחירות.

נציג 'ישראל ביתנו' בוועדת הבחירות המרכזית, חבר הכנסת עודד פורר, התייחס לשאלת הרכבת הממשלה הבאה והבהיר כי גודל המפלגה לא יבטיח אוטומטית את התמיכה של סיעתו.

"אני מקווה שליברמן יהיה זה שירכיב את הממשלה הבאה", אמר פורר (בדיווח של נדב אלימלך). כשנשאל האם ראש מפלגה שמחזיק בפחות מ-10 מנדטים ראוי לכהן כראש ממשלה, השיב בנחרצות: "מי שיצליח לגבש סביבו 61 חברי כנסת – הוא יהיה ראש הממשלה. האיש שיביא 61 מנדטים סביבו יהיה ראש הממשלה".

דבריו של פורר מציבים אתגר ישיר מול בנט ואיזנקוט. המשמעות הפוליטית העולה מעמדת ישראל ביתנו היא שגם אם בנט או איזנקוט יסיימו את מערכת הבחירות עם מספר מנדטים גבוה בהרבה מזה של אביגדור ליברמן, אין לראות בהמלצת המפלגה עליהם בפני הנשיא כדבר מובטח.