מחוקקים אמריקאים התחייבו לדגן: סנקציות נגד מחרימי התנחלויות

משלחת בכירה של כ-20 סנאטורים וחברי בתי נבחרים מארצות הברית הגיעה לסיור מיוחד בשומרון, והצהירה כי תפעל לקדם חקיקה תקיפה נגד מדינות, חברות וגופים שיובילו סנקציות או חרמות כלכליים נגד תושבי יהודה ושומרון.

הביקור, שהתקיים ביוזמת ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, בשיתוף ארגון המחוקקים הלאומי של ארה"ב (NACL), מגיע על רקע איומי הסנקציות האחרונים מצד מדינות כמו אירלנד וספרד. במהלך הסיור ביקרו נבחרי הציבור האמריקאים בחוות נוף אב"י, שם נפגשו עם החוואי ישראל רפפורט ובחנו מקרוב על המציאות בשטח.

במהלך המפגש הבהירו חברי המשלחת, המייצגים מדינות רבות ובהן אלסקה, ג'ורג'יה, ארקנסו, מיסיסיפי, אוקלהומה, מונטנה, מינסוטה, אלבמה ומיזורי, כי בכוונתם לתרגם את התמיכה ההצהרתית לצעדים משפטיים ומעשיים במדינותיהם.

הסנאטורית קתי צ'יזם ממיסיסיפי אמרה: "אני מתכננת לקחת את נוסח החקיקה בחזרה למיסיסיפי ולנסות להעביר משהו שיסייע לישראל, משום שהם לא צריכים להטיל עליה את העיצומים האלו. אני תומכת בישראל במאה אחוז."

חבר בית הנבחרים מארק גידלי הסביר: "אני שמח שבאלבמה העברנו לפני כמה שנים חוק שקובע שלא נעשה עסקים עם אנשים שמטילים סנקציות על ישראל. ואני רוצה לעודד כל מדינה לעשות את אותו הדבר. אני אפילו מעודד אותנו לעשות זאת ברמה הלאומית, משום שישראל היא שותפה. ישראל היא בעלת ברית שלנו במזרח התיכון."

היוזמה הנוכחית היא חלק מגל חקיקתי נרחב המקודם על ידי ארגוני מחוקקים בארה"ב. במדינת טנסי כבר אושר חוק המחייב שימוש במונח "יהודה ושומרון" במסמכים רשמיים במקום "הגדה המערבית", החלטה דומה עברה באריזונה, ובמדינות כמו אלבמה, פלורידה, אוקלהומה, ג'ורג'יה ומערב וירג'יניה הוגשו או מקודמות הצעות חוק נגד החרם.