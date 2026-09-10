משה ליאון בראיון חג: "מחירי הדירות ירדו"

משה ליאון בראיון ( אולפן סרוגים )

ראש עיריית ירושלים משה ליאון הגיע לאולפן סרוגים לריאיון מיוחד עם יוסי בן עטר לקראת השנה החדשה, ודיבר כמעט על הכול: מחירי הדירות בבירה, גיוס החרדים, המתח בין חרדים לחילונים, החינוך במזרח ירושלים, הר הבית, הרכבת הקלה, הבחירות הקרובות וגם עתידו הפוליטי.

"ההיגיון אומר: תחכה שנה-שנתיים והמחירים ירדו" אחת האמירות הבולטות בריאיון הגיעה דווקא כשבן עטר ביקש מראש העיר עצה אישית: האם לאדם שחסך הון עצמי ורוצה לרכוש דירה בירושלים כדאי לקנות עכשיו - או להמתין? "שאלת מיליון הדולר", השיב ליאון. "ההיגיון אומר שתחכה שנה-שנתיים והמחירים ירדו", אם כי סייג כי גל עלייה גדול עשוי להשפיע מחדש על הביקושים. ליאון הסביר כי ליזמים יש כיום מרווח שמאפשר להם להפחית מחירים והוסיף: "אני מאמין שבטוח מחירי הדירות לא יעלו בשנים הקרובות". בהמשך היה נחרץ אף יותר: "בתור רואה חשבון אני אומר לך שזה לא יימשך. לדעתי המחירים יהיו בכיוון ירידה. כמובן, זו לא נפילה - אנחנו מדברים על ירידות, התמתנות מחירים". גם במשחק האסוציאציות בסוף הריאיון, כשנאמרו לו שתי המילים "מחירי הדיור", ליאון הסתפק במילה אחת: "ירדו". לצד זאת דחה ראש העיר את הטענה כי תנופת המגדלים בבירה תייצר בעיקר "דירות רפאים" לתושבי חוץ. "אין ספק שהדירות האלה שאנחנו בונים עכשיו הן בשום אופן לא הולכות להיות דירות רפאים", אמר. לדבריו, גם חלק מרוכשי החוץ מתכננים שילדיהם ומשפחותיהם ישתקעו בעתיד בירושלים.

משה ליאון ויוסי בן עטר ( אולפן סרוגים )

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גיוס חרדים: "מי שלא לומד - שיהיה כמו כולם"

בסוגיית גיוס החרדים הציג ליאון עמדה שמנסה לשלב בין שמירת מעמדם של לומדי התורה לבין הגדלת הגיוס.

"אני חושב שצריך להתחיל את התהליך. אל תתווכח על הפרטים. כשאתה רוצה לעשות מהפכה, אי אפשר לעשות מהפכה מהרגע לרגע", אמר. לדבריו, "אני לא חושב שאי פעם יהיה אפשר לגייס את כולם", אך הוא משוכנע שישנם חרדים שמעוניינים להתגייס ושאפשר להגדיל משמעותית את מספר המתגייסים באמצעות תהליך הדרגתי.

לצד זאת הבהיר: "כל מי שרוצה ללמוד - תורתו אומנותו - צריך לתת לו ללמוד. חייבים". כשנשאל האם המדינה צריכה גם לממן את מי שבוחר ללמוד, השיב: "כן, אם הוא באמת לומד, תממן אותו. אם הוא לא לומד - שיהיה כמו כולם. אין כזה דבר חצי לפה וחצי לשם".

ליאון חשף בהקשר הזה גם כי נכדו לומד כיום בישיבה לפני הגיוס, ואמר כי לימוד תורה אינטנסיבי אינו בהכרח סותר גיוס בהמשך הדרך.

החילונים בירושלים וקפה "הסמטה": "היה צריך למנוע את זה"

בריאיון עומת ליאון עם התחושה בקרב חלק מהציבור החילוני שלפיה ירושלים הולכת ומתחרדת, בין היתר בעקבות המחאות נגד קפה "הסמטה".

ליאון דחה את הטענה וכינה אותה "ביקורת צבועה". לדבריו, הוא "שומר בקנאות" על הסטטוס קוו בעיר.

עם זאת, בכל הנוגע למחאה נגד בית הקפה היה ליאון חד: "באמת לא היה בסדר. אני גיניתי את ההפגנות האלה". הוא ציין כי בירושלים פועלים בשבת בתי קפה רבים שלא סובלים ממחאות דומות, והוסיף: "היה צריך למנוע את זה, היה צריך לעצור את זה. אני נגד אלימות".

כשנשאל האם הוא יכול להבטיח לחילונים שהעיר "לא תתחרד", הסתייג מההגדרה אך אמר כי המחאה הקיצונית היא תופעה חריגה שאינה מייצגת את ירושלים: "הכלל בסופו של דבר פה בירושלים רוצה לחיות בשקט זה לצד זה ולא זה על חשבון זה".

"אונר"א נמחקה": כמעט מחצית מתלמידי מזרח ירושלים בבגרות הישראלית

ליאון הציג בריאיון גם נתון משמעותי על מערכת החינוך במזרח העיר. לדבריו, קרוב ל-50% מהתלמידים כבר לומדים במסלול הבגרות הישראלי.

כשנשאל על השפעת אונר"א במערכת החינוך, השיב: "אין יותר אונר"א. גמרנו. לאונר"א אין שום נגיעה, שום כלום... אונר"א נמחקה, אנחנו נכנסנו למוסדות שלה".

לדבריו, העירייה מפעילה יחידה מיוחדת שעוברת על ספרי הלימוד במוסדות במזרח ירושלים כדי לאתר הסתה. כשנשאל מה קורה כאשר מתגלים תכנים כאלה, השיב: "לא רק לעצור את התקציב, זה גם לגרוס את הספרים". השנה, לדבריו, התופעה כבר הייתה מצומצמת בהרבה לעומת העבר.

ירושלים מול תל אביב: "ניתן פייט רציני מאוד"

ליאון התייחס גם לפיתוח הכלכלי המואץ באזור הכניסה לעיר ולשאיפה להביא לירושלים חברות גדולות ומקומות תעסוקה איכותיים.

לדבריו, ירושלים לא צריכה להפוך לתל אביב, אך היא בהחלט יכולה להתחרות בה: "אין לי ספק שמה שאנחנו עכשיו עושים ייתן פייט רציני מאוד מול תל אביב".

ליאון אף חשף כי העירייה פועלת להבאת חברת רפאל לירושלים ולהקמת מגדל תעסוקה נוסף בעיר. לדבריו, כניסה של חברה גדולה מסוג זה תמשוך בעקבותיה חברות נוספות ותסייע ביצירת הגירה חיובית לבירה.

המסר לנתניהו: "כלל ראשון - שלא יהיו חרמות"

לקראת הבחירות לכנסת נשאל ליאון האם מודל הקואליציה הרחבה שהצליח לבנות בירושלים יכול לעבוד גם ברמה הלאומית.

"המנהיג הבא שיהיה במדינת ישראל, כולל נתניהו, צריך לעשות הכול על מנת שתהיה אחדות", אמר.

ליאון, שמכיר מקרוב את נתניהו, אריה דרעי ואביגדור ליברמן, הציב תנאי ראשון: "שלא יהיו חרמות. אין חרמות. עשית בחירות, מה שקרה בבחירות זה מה שקובע, עכשיו תתחיל לעבוד ולחבר את כולם".

לדבריו, "אחדות היא לא אחידות", והמטרה אינה שכל המפלגות יחשבו אותו דבר אלא שיידעו להכיל זו את זו ולחיות יחד.

ליאון אף התייחס לקרע העמוק בין דרעי לליברמן, השניים שתמכו בו בהתמודדות הראשונה שלו לראשות העיר. הוא סיפר כי לא ניסה לאחרונה לפשר ביניהם משום שהבין שהדבר אינו אפשרי כרגע, אך הוסיף: "הייתי מאוד רוצה שהם יתחברו בחזרה".

הר הבית: "מי שמאמין שהוא צריך לעלות - שיעלה, אבל בלי חצוצרות ותופים"

בסוגיית הר הבית הציג ליאון עמדה מורכבת. לדבריו, הוא עצמו אינו עולה להר בשל פסיקת רבותיו, והוא מסתייג מהפיכת העלייה להר להפגנה פוליטית.

"אני בהחלט בעד הכרה בריבונות על הר הבית", הבהיר. "מי שמאמין שהוא צריך לעלות - שיעלה. אבל לא צריך לעשות את זה תחת חצוצרות ותופים".

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הרכבת הקלה: "כל ארבעה חודשים תראו תוספת"

ליאון ביקש גם להרגיע את תושבי העיר שסובלים מעבודות התשתית הרבות. לדבריו, בתוך שנתיים יורגש שינוי משמעותי מאוד: "כל ארבעה חודשים בערך אתה תראה תוספת נוספת של קו רכבת".

לדבריו, בתוך כארבעה חודשים צפויה להיפתח ההארכה לגילה, ובהמשך החיבורים להר הצופים, הר נוף, בר אילן, גבעת שאול ודרך חברון. "עברנו את הקטע הקשה", אמר. "אני לקחתי אחריות על זה, אני יודע בדיוק את לוח הזמנים".

ליאון: אתמודד שוב לראשות העיר

ומה לגבי עתידו? ליאון הודיע באופן ברור כי בכוונתו להתמודד פעם נוספת על ראשות העיר ירושלים: "בעזרת השם, בכל מה שתלוי בי, אני מתכוון להתמודד, כי אני רוצה לסיים את המהפכה שאנחנו עושים בעיר".

כשנשאל על אפשרות שיתמודד בעתיד לנשיאות המדינה, השיב כי הדבר אינו על הפרק כעת, אך גם לא סגר את הדלת לחלוטין: "אני לא פסלתי את זה. אמרתי שכרגע בשלב הזה זה לא רלוונטי".

ובסיום הגיע גם וידוי פוליטי מפתיע. כשנשאל האם כיוון בעבר לתפקיד שר האוצר, הודה ליאון: "פעם זה היה חלום שלי להיות שר אוצר, אבל הקדוש ברוך הוא גלגל את דרכיי ואני ראש עיריית ירושלים".

הריאיון הסתיים דווקא בפיוט, כשליאון נענה לבקשה ושר קטע מ"אחות קטנה", ולאחר מכן איחל לעם ישראל שנה של אחדות: "הגיע הזמן שאנחנו נהיה באחדות, נחיה באחדות ונאהב אחד את השני, נעריך אחד את השני ונעריך את הדעות אחד של השני".