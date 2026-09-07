שלב חדש בתימן: החות'ים מאבדים שטח לכוחות הממשלה

השחתת תמונת מנהיג החות'ים ( צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית )

מראות חריגים מציפים את הרשתות הערביות, סרטונים חדשים שיוצאים מתימן חושפים כי הלחימה בין ארגון הטרור החות'י וכוחות הממשלה הרשמית חצתה קווים חדשים, המורדים מאבדים שטחים לידי כוחות הממשלה ואזרחים תימנים יוצאים בגלוי כנגד שלטונם.

כוחות הממשלה הרשמית, המוכרת על ידי מדינות ערב ומדינות נוספות, יצאו לתמרון חריג בנוף, וזכו להצלחות משמעותיות כנגד הכוחות תחת המורדים החות'ים, אשר נאלצו לסגת משורה של נקודות אסטרטגיות במחוז אל-ג'אוף. על פי הדיווחים מהקרקע, הכוחות הממשלתיים יצאו למתקפת פתע מוקדם יותר, שתפסה את הגנות החות'ים לא מוכנות. לאחר שבועות ארוכים של גישושים והתנגשויות בסדר גודל קטן יחסית בין הצדדים, תקפו היום הכוחות הממשלתיים במספרים גדולים בפשיטה מתאומת על המחוז.

מחוז אל-ג'אוף ( צילום: ויקימדיה )

המחוז האסטרטגי יושב על גבולה הצפוני של תימן עם סעודיה, ומהווה אחת מנקודות החיכוך וקווי ההגנה החשובים ביותר של החות'ים ומרכיב הכרחי באחיזתם בקו הגבול. על פי הדיווחים, כוחות הממשלה הצליחו להניס את כוחות המורדים ולכבוש שורה של בסיסים ומתקנים קריטיים סמוך אל מרחב הגבול, ואז אף המשיכו ופשטו דרומה אל עומק המחוז.

נסיגתם המהירה של המורדים משטחי המחוז הצפוניים מובילה להתפרקות מהירה של שלטון הפחד האזרחי תחתיהם, כאשר תושבים כבר תועדו מבזים את סמלי השלטון של הארגון.