עוד מכה לגנץ: מיכאל ביטון עוזב את 'כחול לבן'; זו המפלגה בה הוא יתמודד

( (צילום: יונתן זינדל / פלאש90) )

הטלטלה הפוליטית בשעות האחרונות שלפני הגשת הרשימות נמשכת: חבר הכנסת מיכאל ביטון עוזב את מפלגתו של בני גנץ ומנהל מגעים מתקדמים להקמת מסגרת פוליטית חדשה. על פי הדיווחים, ביטון מנהל שיחות מתקדמות עם דני מירן, מראשי מפלגת הגמלאים, לקראת ריצה משותפת לכנסת ה-26. הרשימה החדשה, שצפויה להתמקד בנושאים חברתיים וחיבור בין-דורי, תיקרא "דור ודור".

עזיבתו הצפויה של ביטון, שנחשב לאחד הגורמים החברתיים והבולטים בסיעתו של גנץ, מהווה מכה נוספת למערך המועמדים של המפלגה ברגעים המכריעים לפני סגירת הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית.