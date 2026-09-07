מחשב בחירה מחדש: למה העולם מפחד מהצבעה אלקטרונית?

קלפי ישראלית ( אוליביה פיטוסי \ פלאש 90 )

בעידן המודרני המהיר והעצבני בו רוב בני האדם מעבירים כספים משלמים באוטובוסים ומנהלים את חיינו דרך מסכים וניידים, הדמוקרטיה העולמית עדיין נשארת הרחק מאחור ומסתתרת מאחורי פתק במעטפה. הסיבה המרכזית לחשדנות אינה טכנולוגית, אלא פסיכולוגית מחשש לאבדן האמון הציבורי באנשים ישרים שניתן לסמוך עליהם שלא יזייפו את התוצאות לדרישת כל המרבה במחיר. כשמחשב סופר את הקולות, הבוחר לא יכול לוודא שקולו אכן נקלט כראוי ומצד שני פצחני מחשבים (האקרים) יכולים להשפיע מרחוק על תוצאות ההצבעה ולזייף אותן כפי רצונם של בעלי אינטרסים ששכרו אותם לעשות תוהו ובוהו.

מצביעים מרחוק בהודו ( צילום: שאטרסטוק )

מסע דמוקרטי סביב העולם

הדוגמאות לשיטות ההצבעה הדמוקרטית בעולם מגוונות ומעידות על חרדות מטכנולוגיה חשופה לפריצות.

בהודו, מצביעים מזה עשורים בערכות אלקטרוניות ייעודיות ללא חיבור לרשת, ובברזיל ובפיליפינים הליך ההצבעה ממוחשב כמעט לחלוטין.

פתקי הצבעה בישראל ( יונתן זינדל / פלאש90 )

בגרמניה ובהולנד החליטו לבטל כליל את ההצבעה הדיגיטלית ולחזור לפתקי הנייר מחשש לחוסר שקיפות. החשש מזיופים ומהאקרים אף מביא מדינות מסוימות לדבוק בשיטות ידניות ומקוריות במיוחד:

משיטת ניקוב כרטיסי הנייר (Punch cards) המפורסמת שעדיין נהוגה באזורים מסוימים בארצות הברית, דרך הצבעה באמצעות שילוב אסימונים פיזיים בקלפיות, ועד לאספות עם קהילתיות בשווייץ (Landsgemeinde) או במדינת איווה, שם המצביעים פשוט מרימים יד לספירה ידנית אחרי שהתקבצו בחדר אחד עד לקבלת תוצאה מידית.

הנשיא טראמפ ( שאטרסטוק )

פחד הוליוודי וחששות בארה”ב

החשש מפריצות ומזיופים דיגיטליים מעסיק רבות את ארצות הברית, בפרט לאור טענותיו של הנשיא דונלד טראמפ על שיבושים חמורים בהצבעה וזיוף תוצאות בבחירות 2016 כשהפסיד לג’ו ביידן.

רובין וויליאמס ז"ל ( (צילום מסך) )

החרדה מזיוף תוצאות בבחירות בשל הסתמכות בעיניים עצומות על מחשבים אינה חדשה וחלחלה גם לתרבות הפופולרית: בסרטו של בארי לוינסון "איש השנה" (Man of the Year), מגלם הקומיקאי רובין וויליאמס ז"ל מנחה תוכנית בידור פופולרית שנבחר במפתיע לנשיא ארה"ב , אך ורק בשל תקלת תוכנה במערכת ההצבעה החדשנית והפיקטיבית "דלקרוי" שהחברה המפתחת מנסה לטייח מחשש לקריסתה. הסרט הסאטירי ממחיש היטב את הסיוט של כל משטר חופשי: תקלה סמויה מהעין שמשנה כליל את מבנה השלטון.

הצבעה מהנייד ( שאטרסטוק )

מאסטוניה הדיגיטלית עד הקלפי בישראל

יש מדינות שצועדות קדימה ללא חשש. אסטוניה היא החלוצה העולמית שבה האזרחים מצביעים בבחירות הלאומיות ישירות מהסמארטפון, המחשב או האייפד באמצעות הזדהות מאובטחת, ובקנדה ובשווייץ נהוגה הצבעה מקוונת חלקית.

ומה לגבי ישראל? למרות החדשנות הטכנולוגית ועם כל הכבוד לקדמה, התרחיש שבו נצביע מהספה בבית עדיין רחוק מלהפוך מציאותי. לאור איומי הסייבר היומיומיים והמדיניות השמרנית והזהירה של מערך הסייבר הלאומי, הפתק עם האות במעטפת הנייר שמושלך לקלפי התכלת יישאר איתנו עוד זמן רב.