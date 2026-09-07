בעוד שבועיים נפתח את שנת תשפ"ז בשולחנות חג מלאים ומברכים, ואחת המנות המסורתיות שמלוות משפחות רבות בציבור הדתי-לאומי היא גפילטע פיש - קציצות הדג המתוקות-מלוחות שמגיעות עם ציר עשיר וג'לטין טבעי. אבל מי אמר שצריך לבלות שעות במטבח כדי להכין אותן? המתכון המקוצר הזה מדלג על שלב טחינת הדגים בבית ומאפשר לכם להגיע לאותה תוצאה מושלמת - בחלק קטן מהזמן.

המפתח להצלחה הוא פשוט: קונים קילוגרם דג קרפיון טחון מוכן (אפשר לשלב עם נסיכת הנילוס או מושט), ומשם זה רק עניין של ערבוב נכון ובישול סבלני. התוצאה? כ-12 קציצות רכות ועסיסיות שיגנבו את ההצגה בשולחן החג.

המצרכים הפשוטים - כל מה שצריך לקציצות מושלמות

לתערובת הקציצות תזדקקו למצרכים בסיסיים שיש בכל בית: קילוגרם דג טחון, שני בצלים בינוניים מגוררים דק וסחוטים מנוזלים (חשוב לסחוט היטב כדי שהתערובת לא תהיה רטובה מדי), שלוש ביצים גדולות, 4-5 כפות קמח מצה (או קמח תפוחי אדמה למי שמחפש גרסה ללא גלוטן), ותיבול פשוט: כף וחצי מלח, כפית פלפל שחור ושתי כפות סוכר.

לציר המרק, שהוא בעצם הנשמה של המנה, תכינו שני בצלים פרוסים לטבעות, שלושה גזרים פרוסים לעיגולים, שש כוסות מים, כף וחצי מלח, כפית פלפל שחור ו-2-3 כפות סוכר לפי הטעם. אם יש לכם אפשרות, כדאי להוסיף לציר גם ראש, זנב ואדרת כף מהדג - הם מוסיפים ג'לטיניות וטעם עמוק למרק.

שלבי ההכנה - פשוט ומהיר

מתחילים בהכנת הציר: בסיר רחב מניחים את פרוסות הבצל, הגזר וחלקי הדג אם יש. מוסיפים את המים, המלח, הפלפל והסוכר ומביאים לרתיחה. בינתיים, בקערה גדולה מערבבים היטב את הדג הטחון, הבצל המגורר והסחוט, הביצים, קמח המצה והתבלינים עד לקבלת תערובת אחידה.

כאן מגיע השלב החשוב: מניחים לתערובת לעמוד כעשר דקות בצד. זה הזמן שבו קמח המצה סופג את הנוזלים והתערובת מתייצבת, מה שיאפשר לכם לעצב קציצות יפות ויציבות. אחרי המנוחה, בידיים רטובות (חשוב!) יוצרים קציצות אליפטיות ומניחים אותן בעדינות בתוך הציר הרותח.

עכשיו מגיע שלב הסבלנות: מנמיכים את האש, מכסים את הסיר חלקית (לא עד הסוף, כדי לאפשר לאדים לצאת) ומבשלים על אש קטנה במשך שעה עד שעה וחצי. הבישול האיטי הוא הסוד לקציצות רכות ועסיסיות שנשארות שלמות.

הסוד האחרון - הצינון והג'לטין

אחרי הבישול, מקררים את הסיר לטמפרטורת החדר ואז מעבירים למקרר. כאן קורה הקסם: הציר מתקרש לג'לטין עשיר וטעים סביב הקציצות והגזר, בדיוק כמו שצריך. למעשה, הגפילטע פיש הופך אפילו לטעים יותר למחרת, כשהטעמים נספגים היטב.

סך הכל ההכנה לוקחת כ-1.5 עד 2 שעות (לא כולל זמן הקרור במקרר):

עבודה אקטיבית (הכנה): 15–20 דקות (קילוף ירקות, ערבוב התערובת ועיצוב הקציצות).

15–20 דקות (קילוף ירקות, ערבוב התערובת ועיצוב הקציצות). זמן מנוחה לתערובת: 10 דקות.

10 דקות. בישול על הגז: 60–90 דקות (בישול איטי על אש קטנה).

לאחר הבישול מומלץ לקרר את הסיר במקרר לפחות 4–6 שעות (עדיף ללילה) כדי שהציר יתקרש לג'לטין והטעמים יתחברו.

נקודה חשובה למשפחות עם מסורות שונות: כמות הסוכר בציר היא עניין של מנהג משפחתי. משפחות פולניות נוטות להוסיף יותר סוכר למתיקות בולטת, בעוד משפחות גליציאנריות מעדיפות פחות. אפשר להתחיל עם 2 כפות ולטעום בזהירות במהלך הבישול, ולהוסיף עוד כפית אם רוצים.

המתכון הזה מוכיח שאפשר לשמור על המסורת ועל הטעם האותנטי גם בלי להשקיע שעות במטבח. בדיוק כמו הדובשניות הקלאסיות שכבר הכנו לחג, גם הגפילטע פיש הזה מוכיח שפשטות היא המפתח להצלחה.

טיפים לשולחן חג בריא

חשוב לזכור שגם בחגים אפשר לשמור על איזון תזונתי. הגפילטע פיש הוא מנה עשירה בחלבון ודלה יחסית בקלוריות - קציצה בינונית מכילה כ-120-150 קלוריות, תלוי בגודל. הג'לטין הטבעי שנוצר מהדג טוב למפרקים ולעור, והגזר מוסיף ויטמינים חשובים.

כפי שכבר דיווחנו, התמקדות במחירים בלבד בקניות לחג עלולה להסיט את תשומת הלב מהחשיבות של בחירת מזון בריא. הגפילטע פיש הביתי הזה הוא דוגמה מצוינת למנה מסורתית שגם בריאה וגם לא יקרה - קילוגרם דג טחון עולה בממוצע 60-70 שקלים לחצי קילו. לקילו זה כבר מגיע בין 90-100 שקלים.

שנה טובה ומתוקה, ושיהיה לכם בהצלחה במטבח!