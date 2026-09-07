ברקע הגשת הרשימות: טלטלה במפלגת 'ביחד'

בנט ולפיד ( חיים גולדברג / פלאש90 )

סערה פנימית במחנה של נפתלי בנט יממה בלבד לאחר החשיפה החגיגית של הרשימה והאיחוד עם מפלגת 'יש עתיד': על פי דיווח של העיתונאית אנה ברסקי באתר 'מעריב', התכתבויות פנימיות בקבוצות הפעילים של מפלגת "ביחד" חושפות כעס, אכזבה וביקורת חריפה מצד התומכים על הרכב המועמדים ועל האופי של החיבור הפוליטי.

על פי הדיווח, רבים מהפעילים הביעו חשש כבד כי הרשימה המתגבשת אינה כוללת ייצוג מספק לאנשי ימין, דבר שיקשה באופן דרמטי על בנט למשוך מצביעים מהמחנה הלאומי.

"מקימים הפעם מפלגת שמאל", כתב אחד המשתתפים בדיון הפנימי. פעיל אחר השיב לו בנחרצות: "זאת בדיוק הנקודה שלי, בשביל מפלגת שמאל לא צריך את בנט. החיבור עם בנט היה בתור מישהו שיכול להעביר קולות, אבל כשכל הרשימה כולה נראית כמו המשך של יש עתיד – אז אף קול לא עובר". במהלך השיחות העלו הפעילים טענות קשות על אובדן הזהות והבידול מול יאיר לפיד. "זה נראה שבאותה מידה את כל הרשימה הזו לפיד היה יכול להביא, ואין שום שוני בינו ובין בנט", ציין אחד המשתתפים. חבר אחר בקבוצה הוסיף: "זה בעיקר צמצם את היכולת להעביר קולות מאנשי ימין". חלק מהפעילים אף הגדירו את עצם החיבור עם 'יש עתיד' כ"טעות", בעוד אחרים ניסו להתמקד בשאלה אילו דמויות ימיניות יוכלו להביא קהלים נוספים מבלי להרחיק מצביעים אחרים.

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לצד הביקורת על הנטייה השמאלית של הרשימה, עלו גם טענות מוניציפליות ופרסונליות על מיקומי המועמדים והשארת דמויות בולטות בחוץ. "איך אביר קרא לא נכנס?!!! טעות אלקטורלית גדולה", תהה אחד הפעילים, בעוד משתתפת נוספת הלינה על הערפל האידאולוגי סביב הנבחרים: "עזבו את הגיל, אני לא מבינה – מתישהו יספרו לנו מה כל המועמדים חושבים על דברים?".