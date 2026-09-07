ראש בראש: וינטר וסמוטריץ' יורקים אש 

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יצא למתקפה כנגד תת אלוף במיל' עופר וינטר, יושב ראש מפלגת 'עמך ישראל', לאחר שעל פי הדיווחים שלל וינטר עוד הצעת התאחדות מצד מפלגת הציונות הדתית. אך גם וינטר לא נשאר חייב.

יושב ראש מפלגת הציונות הדתית לא חסך במילות ביקורת כנגד וינטר והביע צער על ריצתו העצמאית: " אנחנו מיצרים על החלטתו של עופר וינטר להתמודד עצמאית, ולהמר על עתיד שלטון הימין ומדינת ישראל. היחידים שעלולים להרוויח מהסירוב של וינטר לאיחוד במחנה הלאומי הם גלי בהרב מיארה ויצחק עמית וחבריהם בשמאל".

במפלגה המשיכו וביקרו את התנהלותו של וינטר, ואת כוונתו העיקשת לרוץ באופן נפרד: "הסירוב העיקש של וינטר לכל הצעה לאחדות במחנה הלאומי מאכזב מאוד ומטיל צל כבד על שיקול דעתו ועל אמינות הבטחתו להמליץ על נתניהו לראשות הממשלה וללכת רק עם המחנה הלאומי".

אך גם יושב ראש המפלגה הטריה וינטר לא נשאר חייב והגיב בחדות לשר סמוטריץ': "עם ישראל מבקש לרענן את השורות. מוקירים את פועלך ולא נרד לשיח ההפחדות".

מצד המפלגה ביקרו את סמוטריץ': ". גם עליך להכיר ולהודות שהציבור מבקש אנשים חדשים, כאלה שלא היו חלק מהאירועים שהובילו אותנו לשבעה באוקטובר, כאלה שיוכלו להוביל להכרעה בעזה, לשילוב החרדים בצה״ל ולטפל במגוון האתגרים שלא טופלו בקדנציה הקודמת".

ולבסוף קבעו: "הגיע הזמן להכניס רוח חדשה למחנה הימין ולכנסת ישראל".