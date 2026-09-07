יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על שני כהן

שני כהן חוגגת 46: מילדות בפתח תקווה, דרך פיקוד בצנחנים והתפקידים האייקוניים ב"ארץ נהדרת" ועד לבמות התיאטרון – הצצה לתחנות בחייה של אחת השחקניות והקומיקאיות האהובות בישראל, לכבוד יום הולדתה.

שורשים בפתח תקווה והוד השרון: שני כהן נולדה וגדלה בפתח תקווה. את לימודי התיכון עשתה במגמת התיאטרון של תיכון "הדרים" בהוד השרון.

שירות פיקודי בצנחנים: שירתה כמש"קית ת"ש ואף כמפקדת בקורס מש"קיות ת"ש בגדוד 101 של חטיבת הצנחנים, לפני פנייתה ללימודי משחק ב"בית צבי".

הפריצה הגדולה: הפריצה הראשונה שלה לתודעה הציבורית הייתה בתוכנית הסאטירה "שבוע סוף!", שם בלטה בזכות כישרון החיקוי והאנרגיה המשחקית שלה.

המיינסטרים הלאומי: בשנת 2010 הצטרפה לנבחרת של "ארץ נהדרת", והפכה במהירות לאחת הדמויות המרכזיות והאהובות בתוכנית.

חיקויים בלתי נשכחים: יצרה עשרות חיקויים אייקוניים לאורך השנים, בהם של עדן בן זקן, מירי בוהדנה וקרן מרציאנו.

לא רק קומדיה: כהן היא שחקנית תיאטרון מוערכת ששיחקה בתפקידים ראשיים בקאמרי ובהבימה, כולל כיכוב במחזמר "גברתי הנאווה".

נוכחות בפרסומות: במשך שנים משמשת כפרזנטורית המובילה של חברת הביטוח "תשע מיליון" בסדרת פרסומות מצליחה.

מעבר לדרמה: הוכיחה את יכולותיה המשחקיות גם בתפקידים דרמטיים מורכבים, כולל השתתפות בסדרות דרמה מוערכות כמו "השוטרים".

משפחה וחיים אישיים: שני נשואה לגלעד ורובל. השניים נישאו בשנת 2007 והם הורים לשלוש בנות.

פרסים והערכה: לאורך הקריירה הייתה מועמדת וזכתה בפרסים בתחום הטלוויזיה והמשחק, ונחשבת לאחת הנשים המשפיעות בתעשיית הבידור.