הגשת הרשימות לכנסת: איזנקוט ביתרון משמעותי; נתניהו בצרות

אייזנקוט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

עם יריית הזינוק לפתיחת שלב הגשת הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית, הפרשן הפוליטי עמית סגל משרטט את תמונת המצב המעודכנת של הגושים ומסמן את מגמות העומק שמתגבשות בפתח היומיים המכריעים.

בצד הימני של המפה, סגל מציין כי ראש הממשלה בנימין נתניהו אמנם רשם הצלחה בחיזוק מעמדו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והגברת סיכוייו לעבור את אחוז החסימה, אך מנגד מתמודד עם ריבוי מפלגות המאיימות לשרוף קולות קריטיים.

"אבל על קו הזינוק מתייצבים וינטר, נועם, והבלוק הטכני של יועז זליכה", מנתח סגל את פיצול הקולות בימין, שעלול להתברר כאירוע דרמטי עבור המחנה כולו. מנגד, בגוש המרכז-שמאל, יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט אמנם לא הצליח להביא לפרישתו של בני גנץ מהמרוץ, אך הוא מסיים את מהלכי סידור הגוש כשידו על העליונה.

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"איזנקוט מסיים את סידור הגוש ביתרון משמעותי", מסכם סגל את תמונת הפתיחה של הגשת הרשימות: "אצלו פוטנציאל בזבוז הקולות כמעט אפסי, בעוד אצל נתניהו המצב מזכיר את גוש השינוי בבחירות שעברו".