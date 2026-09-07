חיזוק משמעותי: ברגע האחרון - הח"כית לשעבר מצטרפת ליועז הנדל

יועז הנדל ( אבשלום ששוני )

מפת המועמדים לכנסת ממשיכה להתפתח עם פתיחת שלב הגשת הרשימות הרשמי. חברת הכנסת לשעבר, ד"ר עינת וילף, העומדת בראש מפלגת 'עוז', מצטרפת לבלוק הטכני של יועז הנדל ופרופ' ירון זליכה.

וילף, שכיהנה בעבר כחברת כנסת מטעם סיעות העבודה והעצמאות, בולטת בשנים האחרונות בפעילות הסברתית ומדינית. יו"ר הרשימה יועז הנדל בירך על הצטרפותה וכתב: "ברוכה הבאה ד"ר עינת וילף". המהלך של וילף מגיע כחלק מהתגבשות הבלוק הטכני במרכז-ימין, שמטרתו לאחד כוחות של הרגע האחרון, לעבור את אחוז החסימה ולמנוע אובדן קולות.

החיבור המשותף מאחד את הקו הביטחוני והפנייה לציבור הציוני-דתי של הנדל, האג'נדה המדינית-הסברתית של וילף, והקמפיין הכלכלי של זליכה נגד המונופולים ויוקר המחיה. במערכת הפוליטית מעריכים כי הצטרפותה של וילף לבלוק, לצד הריצה של מפלגות נוספות סביב אחוז החסימה, מוסיפה לדרמה סביב חלוקת הקולות ביומיים המכריעים של הגשת הרשימות.