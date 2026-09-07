חשש בישראל: בריטניה תכריז מלחמה על ההתנחלויות

בריטניה מתחבטת בשבועות האחרונים במה שמתואר במסדרונות השלטון כ"מהלך חסר תקדים" בעומקו, היקפו ועוצמתו במאבק בהתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. כעת, על פי דיווחים מטעם מקורבים לאנשי הדרג המדיני בממשלה, הפור נפל והמהלך יצא לפועל בטווח הזמן המיידי.

על פי שורה של דיווחים, ייתכן וכבר מחר תכריז בריטניה על מה שלפחות בממלכה המאוחדת מתואר כמהלך פוליטי שלא היה ניתן לדמיין עד לפני שנים בודדות כנגד ישראל ומפעל ההתיישבות.

המהלך מגיע על רקע השיח סביב אלימות ביהודה ושומרון, ולדבריהם של הבכירים גם בעקבות תוכנית הבנייה לשטחי E1, בנייה שרבים במנגנון הדיפלומטי האירופאי רואים בה מכה סופית לתוכנית שתי המדינות.

ההחלטה צפויה להתקבל ולהיות מוכרזת בטווח זמן מיידי, ייתכן ואפיל מחר, כאשר רבים מתארים את ראש ממשלת השמאל הטרי של בריטניה, אנדי ברנהאם, כדוחף נלהב של המהלך אשר צפוי לצייר אותו כשונה בנוף הפוליטי של השמאל הבריטי כמי שמוכן להתקוטט עם ישראל, אפילו מעבר לקודמו בתפקיד שהכיר במדינה פלסטינית.

המהלך, על פי הדיווחים, צפוי לכלול איסור סחר מלא על חברות ואזרחים בריטיים מעשיית עסקים עם יישובים יהודיים ביהודה ושומרון. ההחלטות צפויות לאסור מסחר, השקעה ואף ייתכן גם תרומות וסביר שבמקביל יוכרזו גם סנקציות כנגד עסקים וחברות או אינדיווידואלים.

חשש גדול הוא שההחלטה הבריטית תהיה רק יריית הפתיחה של מתקפה מדינית נוספת, כפי שהייתה ההכרה הצרפתית במדינה פלסטינית הראשונה מבין רבות.