כוכב רשת 13 חושף את הקשיים בתחילת הדרך: "זרקו אותי מכל המדרגות"

איש העסקים, מגיש התוכנית "ווארט" ברשת 13 ויוצר הקולנוע יקי רייסנר, מאחורי אחד הלהיטים הגדולים בקולנוע הישראלי בשנים האחרונות – "בחורים טובים" – חושף בשיחה פתוחה בפודקאסט שהעלה היום קטע קטן ממנו לרשתות, את הדרך שעבר עד שהסרט הגיע למסך הגדול.

בראיון כהרגלו בגובה העיניים, סיפר רייסנר כי הלהיט הקולנועי הגדול בכלל נולד כרעיון לסדרת טלוויזיה, אך הדרך למימושו הייתה רצופה בטריקת דלתות מצד גופי השידור הגדולים בישראל.

הסירוב מקשת ורשת – וההימור הכספי

"זה היה אמור להיות סדרה, אף אחד לא רצה את זה", שיתף רייסנר. "באתי לפני 10 שנים לקשת ורשת, ילד בן 35, ואומר שיש לי תסריט על שידוכים והכל. וואלה, אני מתפלא שבכלל הכניסו אותי. זרקו אותי מכל המדרגות, ואז ישבתי מבואס עם עצמי".

התפנית בעלילה הגיעה בעקבות עצה שקיבל, שהבהירה לו את ההבדל המהותי בין עולם הטלוויזיה לעולם הקולנוע: "מישהו אמר לי: תקשיב, בסדרה יש ארבעה גופים. גם אם יש לך כסף – אם אומרים לך 'לא', אין אירוע. בקולנוע, אם יש לך כסף – תוציא. אם אנשים יאהבו תרוויח, ואם לא – הפסדת. אתה יכול לעלות על המסך עם איזה סרט שאתה רוצה".

מסיכון של מיליונים ללהיט ענק

ההחלטה לקחת את המושכות לידיים ולממן את הפרויקט באופן עצמאי דרשה אומץ לב כלכלי ולא מעט מוכנות להפסיד סכומי עתק.

"תכננתי להפסיד מיליון. אמרתי יאללה – נפסיד בין חצי למיליון", הודה רייסנר בגילוי לב. אלא שההימור הפיננסי והאמונה בתסריט השתלמו מעל ומעבר למצופה: "וואלה, הרווחתי מיליון".

הסיפור של רייסנר מדגים כיצד דחייה מצד מדורת השבט הטלוויזיונית הפכה למקפצה לקולנוע, וכיצד אמונה במוצר ומוכנות לקחת סיכון אישי יכולות להפוך כישלון כמעט בטוח להצלחה מסחררת בקופות.