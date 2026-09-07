השירות המטאורולוגי בעדכון משמח

לקראת חילופי העונות והסתיו המתקרב, בשורות מיוחלות מגיעות מהשירות המטאורולוגי: עדכוני המודלים ארוכי הטווח לחיזוי משקעים מצביעים באופן עקבי על פתיחה גשומה במיוחד של העונה הקרובה בישראל ובמזרח התיכון כולו.

על פי הנתונים העדכניים, הכוללים גם את מודל הבינה המלאכותית של השירות המטאורולוגי, כל אחד משלושת החודשים הקרובים (אוקטובר, נובמבר ודצמבר) צפוי להיות גשום מהממוצע הרב-שנתי. החודש החריג ביותר על פי התחזיות הוא אוקטובר, שבו צפויות לרדת כמויות משקעים הגבוהות פי שניים מהממוצע העונתי.