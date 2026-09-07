השירות המטאורולוגי בעדכון משמח

לקראת חילופי העונות והסתיו המתקרב, בשורות מיוחלות מגיעות מהשירות המטאורולוגי: עדכוני המודלים ארוכי הטווח לחיזוי משקעים מצביעים באופן עקבי על פתיחה גשומה במיוחד של העונה הקרובה בישראל ובמזרח התיכון כולו.
על פי הנתונים העדכניים, הכוללים גם את מודל הבינה המלאכותית של השירות המטאורולוגי, כל אחד משלושת החודשים הקרובים (אוקטובר, נובמבר ודצמבר) צפוי להיות גשום מהממוצע הרב-שנתי. החודש החריג ביותר על פי התחזיות הוא אוקטובר, שבו צפויות לרדת כמויות משקעים הגבוהות פי שניים מהממוצע העונתי.
במערך המטאורולוגי מזהירים כי המאפיינים של גשמי אוקטובר – עוצמות גבוהות ופיזור מרחבי משתנה – מעלים באופן משמעותי את הסבירות להצפות בערי החוף ולשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. פתיחת עונה בעלת מאפיינים דומים נרשמה בעבר בסתיו 2015 (שנת 'אל-ניניו' חזקה), אולם הצפי הנוכחי של המודלים גבוה בהרבה בהשוואה לאותה תקופה.
לאור הצפי לאירועי מזג אוויר חריגים, קיים היום השירות המטאורולוגי מפגש היערכות מוקדם עם משרדי הממשלה, גופי החירום וההצלה והמשרד לבטחון לאומי. במפגש הוצגו תרחישי הייחוס, התחזית העונתית וכן כלים חדשים לחיזוי והתרעה מפני הצפות, שיטפונות ושלגים, במטרה לצמצם סכנות לחיי אדם ותשתיות לקראת החורף הקרוב.