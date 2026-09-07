תוכנית הדוקו ריאליטי "בייבי בום" חוזרת הערב (שני) למסכי קשת 12 עם עונה חדשה, ובהצצה ראשונה נחשפים צופי התוכנית לסיפור מרגש במיוחד: צמד הסטנדאפיסטים אלמוג שור ורועי צברי מגיעים לבית החולים ליס לאחר ירידת מים מוקדמת בשבוע 24 להריון.

"לפני בערך חודש הייתי בשבוע 24, שזה כלום ושום דבר מבחינת הריון", מספרת אלמוג בקטע שפורסם מהתוכנית. "ואז לילה אחד אני ישנה לי, ופתאום אני בין שינה לערות כזה, מרגישה משהו רטוב, ואני אומרת לרועי: 'תקום, אנחנו הולכים למיון נשים'".

בבית החולים התברר כי מדובר בירידת מים מוקדמת, מצב שמחייב אשפוז ממושך. "ואז אומרים לי 'יש לך ירידת מים מוקדמת ואת עכשיו הולכת להיות מאושפזת', ואני מבינה שאני פה לשלושה חודשים", מתארת אלמוג את הרגע שבו הבינה את חומרת המצב.

בשיחה עם פרופ' לירן הירש, מנהל בית החולים ליס, מתברר כי אלמוג שהתה באשפוז כמעט חודש ימים, והצליחה להגיע לשבוע 28 להריון. "ארבעת השבועות האלה הם מבחינת הבייבי, משבוע 24 ל-28, אי אפשר לדבר עד כמה עזרת לו או לה לגדול ולהתפתח", מסביר פרופ' הירש. "28 זו באמת נקודה שהרבה דברים משתנים בה".

הפרופסור מדגיש כי למרות שכתוב על הדלת "חדר לידה", המטרה היא דווקא למנוע את הלידה בשלב זה. "למרות שכתוב על הדלת 'חדר לידה', המטרה שלנו שאלמוג היום לא תלד", הוא מבהיר.