תוכנית הדוקו ריאליטי "בייבי בום" חוזרת הערב (שני) למסכי קשת 12 עם עונה חדשה, ובהצצה ראשונה נחשפים צופי התוכנית לסיפור מרגש במיוחד: צמד הסטנדאפיסטים אלמוג שור ורועי צברי מגיעים לבית החולים ליס לאחר ירידת מים מוקדמת בשבוע 24 להריון.
"לפני בערך חודש הייתי בשבוע 24, שזה כלום ושום דבר מבחינת הריון", מספרת אלמוג בקטע שפורסם מהתוכנית. "ואז לילה אחד אני ישנה לי, ופתאום אני בין שינה לערות כזה, מרגישה משהו רטוב, ואני אומרת לרועי: 'תקום, אנחנו הולכים למיון נשים'".
בבית החולים התברר כי מדובר בירידת מים מוקדמת, מצב שמחייב אשפוז ממושך. "ואז אומרים לי 'יש לך ירידת מים מוקדמת ואת עכשיו הולכת להיות מאושפזת', ואני מבינה שאני פה לשלושה חודשים", מתארת אלמוג את הרגע שבו הבינה את חומרת המצב.
בשיחה עם פרופ' לירן הירש, מנהל בית החולים ליס, מתברר כי אלמוג שהתה באשפוז כמעט חודש ימים, והצליחה להגיע לשבוע 28 להריון. "ארבעת השבועות האלה הם מבחינת הבייבי, משבוע 24 ל-28, אי אפשר לדבר עד כמה עזרת לו או לה לגדול ולהתפתח", מסביר פרופ' הירש. "28 זו באמת נקודה שהרבה דברים משתנים בה".
הפרופסור מדגיש כי למרות שכתוב על הדלת "חדר לידה", המטרה היא דווקא למנוע את הלידה בשלב זה. "למרות שכתוב על הדלת 'חדר לידה', המטרה שלנו שאלמוג היום לא תלד", הוא מבהיר.
חזרה מרגשת אחרי שש שנים
תוכנית "בייבי בום" שודרה לראשונה בשנת 2014 בערוץ 10 ועקבה אחר זוגות בדרכם אל הלידה בבית החולים ליס. התוכנית ירדה מהמסך בשנת 2018 לאחר חמש עונות מוצלחות, וכעת היא חוזרת לקשת 12 עם עונה חדשה.
בראש התוכנית עומד שוב פרופ' יריב יוגב, מנהל בית החולים ליס, שהחליט לחזור ולצלם את התוכנית בתקופת המלחמה. החזרה למסך מגיעה בתקופה מיוחדת עבור פרופ' יוגב עצמו, שאיבד את בתו בטבח שבעה באוקטובר. "האירוע הזה תופס אותנו בטרגדיה אנושית קשה מאוד, במשפחה שלנו הפרטית", סיפר בראיון לאחר האירוע. "הבת של אשתי, שהיא בעצם הבת שלי, הייתה במסיבה וברחה עם רכב מהמסיבה ברגע ששמעה את הנפילות. היא נורתה בצידי הדרך".
העונה החדשה של "בייבי בום" תשודר הערב בקשת 12 ותציג סיפורים נוספים של זוגות בדרכם אל ההורות, בתקופה מורכבת ומאתגרת עבור כולם.
כמה עובדות מעניינות ומפתיעות שלא ידעתם על הלידות בשנה החולפת:
13,002 תינוקות נולדו בליס בשנת תשפ״ו — עלייה של 2% בהשוואה לשנה הקודמת, כאשר 51% מהתינוקות שנולדו היו בנים ו־49% היו בנות.
היולדת הצעירה ביותר הייתה בת 18, והיולדת המבוגרת ביותר הייתה בת 58. עבור 7,500 נשים זו הייתה הלידה הראשונה ועבור יולדת אחת זו הייתה הלידה ה־14.
במהלך השנה היו 308 לידות תאומים ושלוש לידות של שלישיות. שיא הלידות היומי נרשם ב־24 בפברואר 2026, אז נולדו בליס 56 תינוקות. הממוצע היומי הוא 35 לידות.
החודש העמוס ביותר בחדרי הלידה היה נובמבר 2025. בערב ראש השנה תשפ״ו נולדו בליס 35 תינוקות.
שתי נשים ילדו בליס פעמיים במהלך התקופה: יולדת אחת ילדה באוקטובר 2025 ושוב ביולי 2026 — פער של 9.7 חודשים. יולדת נוספת ילדה באוקטובר 2025 ושוב באוגוסט 2026 — פער של 10 חודשים.