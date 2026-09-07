דרמה: עופר וינטר הגיש רשימה ללא חיבורים

( חיים גולדברג / פלאש90 )

הכרעה סופית בשעות המתוחות שלפני סגירת הרשימות: מפלגת 'עמך ישראל' בראשות תא"ל (במיל') עופר וינטר הגישה לפני זמן קצר (שני) את רשימת מועמדיה הרשמית לוועדת הבחירות המרכזית לקראת הבחירות לכנסת ה-26.

הגשת הרשימה בפועל מעניקה תשובה חד-משמעית לגל השמועות והלחצים של השעות האחרונות, ומשמעותה היא שוינטר החליט לרוץ באופן עצמאי עד הסוף – ובכך טרק סופית את הדלת לאפשרויות של חיבורים, איחודים או בלוקים משותפים עם מפלגות אחרות במחנה הימין.

עם הגשת הרשימה אמר יו"ר 'עמך ישראל', עופר וינטר: "מפלגת 'עמך ישראל' הושקה רק לפני שבועיים וכבר הפכה לשחקן משמעותי במפה הפוליטית ויש לכך סיבה: היא מביאה רוח חדשה שמייצגת את כל קשת האוכלוסייה ומובילה מדיניות של ימין אמיתי והכרעה צבאית בכל הגזרות, לצד שילוב חרדים בצה"ל ומתן גב מלא ללוחמים, ללא פשרות וללא נכונות לשמש שכפ"ץ פוליטי של גולדקנופף על חשבון המשרתים. בעזרת השם נהיה הפתעת הבחירות".

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רשימת 'עמך ישראל' לכנסת כוללת שילוב של דמויות מוכרות מהזירה הציבורית, הפוליטית והתקשורתית: