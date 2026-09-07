בן גביר שריין את חנמאל דורפמן; זה המקום בו הוא ישובץ

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הודיע היום (שני) לראש המטה שלו ב-4 השנים האחרונות, עו"ד חנמאל דורפמן, כי ישובץ במקום השביעי ברשימת עוצמה יהודית לכנסת הבאה
במהלך הקדנציה, שימש דורפמן כראש המטה של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ופעל למימוש מדיניות השר מול גופי המשרד - המשטרה, שירות בתי הסוהר, ומערך הכבאות וההצלה, וכן מול המשרדים הממשלתיים השונים.
במסגרת עשייתו, היה מעורב דורפמן בשורת הישגים משמעותיים: גידול משמעותי בתקציבי המשטרה, שב"ס וכב"ה, שדרוג בניין הכוח של הארגונים, פרויקט הקמת כיתות הכוננות, רפורמת הנשק, ועוד.
דורפמן (31), נשוי להודיה, ואב לחמישה ילדים. מתגורר בחוות יישוב הדעת בגוש שילה.
נו,ראיתם כמה "שמרו" הדתות/כתות וה"אלוהים" על כל המאמינים בהן מאסון מירון,מחלות,פיגועים,תאונות ויתר האסונות? דתות/כתות=שטיפות מוח רווחיות.לאבולוציה יש הרבה הוכחות!!הגיע הזמן להפריד דת ממדינה ולגיוס שיוויוני!