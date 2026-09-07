איזנקוט הגיש את הרשימה: אלה האותיות שבחר

גדי איזנקוט ( גילי יערי/פלאש 90 )

מפלגת ישר! עם איזנקוט הגישה היום (שני) לוועדת הבחירות המרכזית את רשימתה לכנסת ה-26. את הרשימה הגישו מועמדי ישר! לכנסת, מנכ״לית ״אחריי!״ לשעבר ענבר הרוש גיטי וראש אגף התקציבים במשרד האוצר לשעבר שאול מרידור.

לועדת הבחירות הוגשה הבקשה לאותיות המפלגה לבחירות: ״דרך״. הבחירה באותיות ״דרך״ מבטאת את הרעיון שעומד בבסיס הקמת ישר!: מול הקיטוב, חוסר האחריות ואובדן הדרך, אנחנו מציעים לישראל דרך ישרה - דרך של מנהיגות ממלכתית, אחריות, שירות, ציונות ואחדות. בבחירות הקרובות הישראלים לא יבחרו רק מי ינהיג את המדינה, אלא גם באיזו דרך היא תלך. הדרך של ישר! היא הדרך להחלפת הממשלה, לאיחוד העם ולהובלת ישראל לביטחון, לצמיחה ולשגשוג. דרך ישרה לישראל.

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40 המועמדות והמועמדים הראשונים ברשימת ישר! עם איזנקוט לכנסת ה-26:

1. גדי איזנקוט

2. יורם כהן

3. אורית פרקש הכהן

4. עדי אלטשולר

5. מתן כהנא

6. חילי טרופר

7. שאול מרידור

8. תאיר איפרגן

9. אושרת גני גונן

10. שירה שפירא

11. ענבר הרוש גיטי

12. אלעזר שטרן

13. כמיל אבו רוקן

14. דבורה שריפיאן בכר

15. אלקס ריף

16. ענבר יחזקאלי

17. רועי פולקמן

18. ישראל זרי

19. טל אוחנה חכמון

20. אליסף פרץ

21. יפה טבג’ה

22. ניר חג’בי

23. רון ברקאי

24. שי פישר

25. ליאן פולק דוד

26. רועי כהן

27. זיו רוזן

28. ג’וסלין בש

29. אלון פוטרמן

30. טלי מולנר

31. גיל אבריאל

32. שירן בן דוד עוזרי

33. אלירן אליה

34. הלן גלבר

35. שלומי יחיאב

36. הילה מאיר

37. רן בן עטיה

38. אליענה זקס

39. גידי זאגא

40. משה דוידוביץ

יו״ר ישר! עם איזנקוט, גדי איזנקוט: ״הגשנו היום רשימה מצוינת של ישראלים וישראליות שבחרו לקחת אחריות על עתידה של המדינה. אנשי ביטחון וכלכלה, חינוך וחברה, מנהלים ואנשי עשייה, שילוב של ניסיון מוכח לצד כוחות חדשים ומבטיחים - נבחרת מקצועית, ערכית וממלכתית עם מחויבות עמוקה למדינת ישראל.

כפי שהתחייבנו במעמד הקמת המפלגה, רשימת ישר! לכנסת משקפת שוויון מגדרי בין גברים ונשים. אנחנו יוצאים מכאן לדרך לניצחון בבחירות, להחלפת ממשלת השבעה באוקטובר ולהקמת ממשלה ציונית, ממלכתית ורחבה שתחזיר את הביטחון, תוביל את ישראל לצמיחה ולשגשוג, והחשוב מכל - תאחד את עם ישראל״.