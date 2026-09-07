מאיה ורטהיימר נפצעה אחרי שמקלחון הזכוכית התרסק עליה בביתה

אושיית הרשת והמגישה מאיה ורטהיימר שיתפה את עוקביה ברגע מבהיל במיוחד מתוך ביתה, כאשר מקלחון הזכוכית בחדר הרחצה התרסק אתמול (ראשון) לחלוטין והתפזר על הרצפה.

למרות התמונות המלחיצות של רצפת המקלחת המכוסה ברסיסים, ורטהיימר מיהרה להרגיע, חשפה שיצאה מהאירוע עם שריטות קלות בלבד, ובחרה להסתכל על הדרמה מזווית אופטימית במיוחד.

"אני לגמרי מאמינה בזה, אני ממש מברכת שזה קרה לי וברוך השם לא לאף אחד אחר מבני הבית", כתבה בסטורי בחשבון האינסטגרם שלה. "זו אנרגיה שיצאה, זה איפס את הכל. יצאתי בלי פגע, קצת דם ושריטות קטנות... איזה מזל שזה קרה, יש מצב שזה במקום משהו גרוע יותר".