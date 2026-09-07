בתגובה לשיגור רחפני הנפץ: צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה בלבנון

לוחמי גבעתי בלבנון ( דובר צה"ל )

ההסלמה בצפון: מחבלי חיזבאללה שיגרו הלילה (בין ראשון לשני) שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב רכס עלי טאהר שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. בצה"ל הבהירו כי אין נפגעים לכוחות.