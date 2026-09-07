בתגובה לשיגור רחפני הנפץ: צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה בלבנון

ההסלמה בצפון: מחבלי חיזבאללה שיגרו הלילה (בין ראשון לשני) שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב רכס עלי טאהר שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. בצה"ל הבהירו כי אין נפגעים לכוחות.
בתגובה, צה"ל תקף כעת תשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, בהן מחסן אמצעי לחימה. במקביל, צה"ל תקף מספר מחבלים שזוהו מעבירים אמצעי לחימה במרחב כפר רומאן, במטרה להסיר את האיום על הלוחמים.
בנוסף, כוחות צה"ל תקפו גם במרחב נבטיה וחיסלו מספר מחבלי חיזבאללה, זאת בתגובה לשיגור רחפני הנפץ אתמול בדרום לבנון.
בצה"ל הבהירו כי "טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. נבדקת הטענה כי מספר בלתי מעורבים נפגעו כתוצאה מהתקיפות".
עוד נמסר כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים ולהיות מחויב להסכם הפסקת האש".