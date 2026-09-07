טלי גוטליב שמה קץ לשמועות: "אשמור עליו תמיד"

טלי גוטליב ( צילום: אבשלום ששוני )

‏חברת הכנסת טלי גוטליב, סיממה כעת (שני) פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ברקע הדיווחים כי גוטליב מנסה "לשתות" קולות מהליכוד, לאחר מעברה ל'עוצמה יהודית'.

גוטליב מסרה: "סיימתי ברגע זה פגישה עם ראש הממשלה. שמחתי לשמוע ממנו מילות תודה והערכה על פעילותי העניפה בקדנציה היוצאת למען ממשלת הימין ולמענו כרה״מ. הבהרתי לרה״מ כי אני מעריכה אותו ואשמור עליו תמיד, גם כשאנחנו חלוקים לעיתים על הדרך. הזכרתי את מחוייבותי להשלים בקדנציה הבאה את המאבק בעריצות שלטון הפקידים, ריסון כוחו של בגץ, והתחייבתי שלא אשקוט עד הבאתם לדין של קושרי הקשר והרודפים הזדוניים נגדו ונגד מחנה הימין כולו. ‏ראש הממשלה ביקש למסור גם את תודתם של אשתו ובנו לפעילותי, לחץ את ידי ואיחל לי בהצלחה".

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נזכיר כי אמש, אמרה גוטליב בערוץ 14: "אני בבית. בליכוד לא הרגשתי כך, היא מפלגה מצויינת אבל לא היתה לי לבית".

‏אנה ברסקי, הכתבת הפוליטית של 'מעריב' חשפה כי בסביבת נתניהו חששו מהנזק הפוטנציאלי שטלי גוטליב עלולה להסב לליכוד, אחרי שהתבטאה בחריפות בערוץ 14 על היחס כלפיה - ובעיקר על "מבצע החיסול" בפריימריז.

בעקבות כך נתניהו זימן אותה בדחיפות לפגישה מיוחדת, בין הדיונים על רשימת המשוריינים, בניסיון להרגיע את הגזרה. המטרה - לשכנע את גוטליב "להפסיק לירות בתוך הנגמ"ש", לפחות עד הבחירות.