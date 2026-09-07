( רשת 13 )

הערב (שני) בשעה 21:15 ישודר בערוץ 13 הסרט התיעודי "ספיר בורגיל - השנה הקשה בחייה", שבו תחשוף יוצאת תכנית הריאליטי "האח הגדול" את הפרטים המלאים על התקופה המורכבת שעברה בשנה האחרונה. בהצצה שפורסמה לקראת השידור, בורגיל מזהירה את הצופים: "אנשים הולכים להזדעזע ממה שעברתי, ואני אפילו לא יודעת אם זה שדיר".

בורגיל, שהפכה לדמות מוכרת בציבור לאחר השתתפותה ב"האח הגדול", מודה בפתיחות כי לא הייתה בטוחה שהסרט יצא לאור. "לא, לא הייתי בטוחה שהסרט הזה יקרה, לא הייתי בטוחה שאני רוצה לספר את מה שעברתי", היא מספרת בקול רועד. "אתה מבין מה אני אומרת לך? ברמה הזאת שאני אומרת, אני הולכת להגיד פה משהו ודברים מאוד מאוד מאוד קשים".