הערב (שני) בשעה 21:15 ישודר בערוץ 13 הסרט התיעודי "ספיר בורגיל - השנה הקשה בחייה", שבו תחשוף יוצאת תכנית הריאליטי "האח הגדול" את הפרטים המלאים על התקופה המורכבת שעברה בשנה האחרונה. בהצצה שפורסמה לקראת השידור, בורגיל מזהירה את הצופים: "אנשים הולכים להזדעזע ממה שעברתי, ואני אפילו לא יודעת אם זה שדיר".
בורגיל, שהפכה לדמות מוכרת בציבור לאחר השתתפותה ב"האח הגדול", מודה בפתיחות כי לא הייתה בטוחה שהסרט יצא לאור. "לא, לא הייתי בטוחה שהסרט הזה יקרה, לא הייתי בטוחה שאני רוצה לספר את מה שעברתי", היא מספרת בקול רועד. "אתה מבין מה אני אומרת לך? ברמה הזאת שאני אומרת, אני הולכת להגיד פה משהו ודברים מאוד מאוד מאוד קשים".
"יש לי גם אשמה"
בורגיל מבהירה כי אינה מחפשת רחמים או להציג עצמה כקורבן. "אני לא מחפשת רחמים, אני לא מחפשת לצאת איזה שהוא קורבן", היא מדגישה. במקום זאת, היא לוקחת אחריות על חלק מהמצבים שהובילו לתקופה הקשה: "בחרתי להיות בסיטואציה, בחרתי לנרמל הרבה דברים, בחרתי לכבות הרבה נורות שהיו. יש לי גם אשמה".
השנה האחרונה הייתה מורכבת במיוחד עבור בורגיל, שעברה פרידה סוערת מבן זוגה לשעבר, אברהם אקלום, שגם הוא השתתף איתה ב"האח הגדול". השניים אף נישאו לאחר התכנית, אך נפרדו בנסיבות קשות. כזכור, לפני כשנה הגישה בורגיל תלונה במשטרה נגד אקלום בחשד לעבירת מין חמורה, שהובילה לפתיחת חקירה פלילית.
התיק נסגר לפני מספר חודשים על ידי הפרקליטות, כאשר עורכת דינו של אקלום מסרה אז: "אנו מברכים על ההחלטה הצודקת שהתקבלה, אשר שמה קץ לתקופה קשה בחייו של אברהם". עם זאת, נראה שגם עבור בורגיל התקופה הייתה קשה ומורכבת במיוחד.
מהריאליטי לחיים האמיתיים
בורגיל אינה הדמות היחידה מ"האח הגדול" שהתמודדה עם קשיים לאחר התכנית. בחודשים האחרונים עוררה גם סערה ברשתות החברתיות כאשר שיתפה על הדיכאון שהיא חווה מעבודה ברשת, ונאלצה להתמודד עם תגובות לועגות מצד משפיעני רשת אחרים.
הסרט התיעודי שישודר הערב צפוי לחשוף את המציאות שמאחורי הקלעים של חיי הפרסום והתהילה, ולהציג תמונה מורכבת יותר של החוויות שעברה בורגיל בשנה האחרונה. כפי שהיא עצמה מזהירה, הצופים עשויים להזדעזע מהפרטים שייחשפו.
הסרט "ספיר בורגיל - השנה הקשה בחייה" ישודר הערב (שני) בשעה 21:15 בערוץ 13.