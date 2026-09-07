בן גביר משריין עסקן חרדי: זה המקום שיקבל ברשימה

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, החליט היום (שני) לשריין את העסקן החרדי יוסי גולדברגר במקום התשיעי ברשימת מפלגתו לבחירות לכנסת ה־26. כך דיווח העיתונאי ישי כהן בפרסום ראשון.

על פי הדיווח, מטרת המהלך היא לחזק את פנייתה של עוצמה יהודית לציבור החרדי ולתרגם את האהדה שממנה נהנה בן גביר ברחוב החרדי לתמיכה ממשית ביום הבחירות.

גולדברגר צפוי לקבל את המקום התשיעי ברשימת עוצמה יהודית ולהיות הנציג החרדי הבולט בה. השיבוץ נועד לאפשר למפלגה להעמיק את פעילותה בקרב מצביעים חרדים שעשויים לשקול תמיכה בבן גביר ובמפלגתו.

השריון מגיע במסגרת גיבוש הרשימה של עוצמה יהודית לקראת הגשתה לוועדת הבחירות המרכזית. בן גביר מבקש באמצעות הצבתו של גולדברגר במקום גבוה יחסית להפוך את התמיכה הציבורית המיוחסת לו בחברה החרדית גם לכוח אלקטורלי.