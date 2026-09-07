יש עתיד נמחקת: לפיד ויתר על האותיות 'פה'

בפעם האחרונה? האותיות פה ( יונתן זינדל/פלאש90 )

מפלגת 'יש עתיד' מוותרת על אחד הנכסים שהכי מזוהים איתה - האותיות פה בקלפי.

מפלגת ביחד של נפתלי בנט הגישה את הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית, והייתה אחת מהראשונות כדי לתפוס את האות ב' - האות שהייתה מזוהה עם המפד"ל לגלגוליה (המזרחי, המפד"ל והבית היהודי) מאז קום המדינה. בבחירות הקודמות רצה איילת שקד עם האות ב' ולא עברה את אחוז החסימה כך שהאות "התפנתה" למפלגות אחרות בשיטת "מי שתופס ראשון".

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יש עתיד רצה עם האותיות פה ברציפות מאז 2013, גם כשלפיד ויתר לגנץ על המקום הראשון ברשימת 'כחל לבן' האותיות היו של יש עתיד. גם אחרי פירוק השותפות עם יעלון וגנץ, חזרו האותיות ללפיד, ועכשיו לראשונה הוא מוותר עליהן. בבחירות הבאות יצטרך לפיד "לתפוס" מחדש את האותיות.

נציין כי ברשימת 'ביחד' יש רק כ-7 מקומות ריאליים ליש עתיד, המספר הנמוך ביותר מאז הקמת המפלגה שבבחירות האחרונות הגיעה (עצמאית) ל-24 מנדטים.