בן גביר החליט: זה המקום של השר עמיחי אליהו

יו״ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הודיע היום (שני) לשר המורשת עמיחי אליהו כי ישובץ במקום הרביעי ברשימת עוצמה יהודית לכנסת הבאה.

נזכיר כי ביום שלישי, זהו המועד האחרון להגשת הרשימות וכל המועמדים לכנסת הבאה. בן גביר, הפתיע את חברי מפלגתו כאשר החליט על שיבוצה של חברת הכנסת טלי גוטליב, שעברה מהליכוד אליו, במקום השני.

בנוסף ולמרות הדיווחים הרבים, השרה מאי גולן, לא תשובץ במפלגת 'עוצמה יהודית'. מטעם השרה נמסר: "לאחר 15 שנים רצופות בעשייה ציבורית בלתי פוסקת יום ולילה - מתוכן 7 שנים בכנסת, במקביל להיותי שרה שמנהלת מאבקים אדירים - אני מרגישה שזהו הזמן הנכון עבורי לקחת פסק זמן לעצמי.

ולכל אנשי המחנה הלאומי המדהימים שמרעיפים עליי אהבה ללא הפסקה אני מבקשת למסור: תזכרו - הכל, אבל ה-כ-ל לטובה! עם ישראל חי".