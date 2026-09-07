בגיל 89: הלך לעולמו השחקן אילן דר

אילן דר היה מהשחקנים הבולטים, המוערכים והוותיקים ביותר בתרבות הישראלית. עם קריירה המשתרעת על פני למעלה משישה עשורים, דר הותיר חותם עמוק בתאטרון, בקולנוע ובטלוויזיה, תוך שהוא מדלג בקלות בין דרמות כבדות משקל לקומדיות אייקוניות.
ראשית חייו והכניסה לעולם המשחק: נולד בשנת 1937 בתל אביב. את זיקת הבמה פיתח עוד בצעירותו, ולאחר שירותו הצבאי פנה ללימודי משחק. את דרכו המקצועית החל בסוף שנות ה-50, ומהר מאוד הפך לשחקן מבוקש בתיאטראות המובילים בארץ.
קריירה תאטרלית עשירה: דר שיחק לאורך השנים על במות התיאטרון הקאמרי, הבימה, תיאטרון חיפה ותיאטרון בית ליסין. הוא גילם עשרות תפקידים ראשיים ומורכבים במחזות קלאסיים ומודרניים כאחד (מאת שקספיר, מולייר, מולר וחנוך לוין), והפך לאחד מעמודי התווך של התיאטרון הרפרטוארי בישראל.
הפריצה הגדולה: "קרובים קרובים" בשנים 1983–1986 זכה לחשיפה הציבורית המשמעותית ביותר שלו, כשלוהק לסדרת הקומדיה האגדית "קרובים קרובים" של הטלוויזיה הלימודית. בסדרה גילם את אילן — סוכן ביטוח מניפולטיבי, חובב תחמנויות ובעל נטיות לקמצנות, הנשוי לתיקי (תיקי דיין). הדינמיקה הקומית והשנונה בינו לבין שאר דיירי הבניין בפינת רחוב ויטקק 9 הפכה אותו לאחד הפנים המוכרות והאהובות בכל בית בישראל.
פועלו בקולנוע ובטלוויזיה דר השתתף בעשרות סרטי קולנוע, סדרות טלוויזיה ותוכניות לאורך השנים. בין עבודותיו הבולטות:
קולנוע: "חגיגה בסנוקר", "אלכס חולה אהבה", "שלאגר", "אסקימו לימון".
טלוויזיה: "מעורב ירושלמי", "פולישוק", "זגורי אימפריה", לצד עבודות דיבוב רבות.
דר התאפיין בנוכחות בימתית חזקה, תזמון קומי מושלם ודיקציה יוצאת דופן שהפכה לסימן ההיכר שלו לאורך עשרות שנות יצירה.
ברוך דיין אמת ממש עצוב שחקן גדול