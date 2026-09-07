בגיל 89: הלך לעולמו השחקן אילן דר

אילן דר ( תומר נויברג פלאש 90 )

אילן דר היה מהשחקנים הבולטים, המוערכים והוותיקים ביותר בתרבות הישראלית. עם קריירה המשתרעת על פני למעלה משישה עשורים, דר הותיר חותם עמוק בתאטרון, בקולנוע ובטלוויזיה, תוך שהוא מדלג בקלות בין דרמות כבדות משקל לקומדיות אייקוניות.