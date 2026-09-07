רן דנקר זוכה לכבוד: "זו מתנה לחיים"

תעשו הרבה כבוד לרן דנקר, שזכה לפני מספר רגעים בתואר שחקן השנה במחזמר על תפקידו ב"קברט" בתיאטרון הקאמרי, במסגרת טקס הענקת פרסי השחקנים והיוצרים המצטיינים לשנה זו.

במעמד קבלת הפרס עלה דנקר לבמה והודה תחילה להנהלת התיאטרון ולצוות שבחר בו. הוא שיתף את הקהל בחיוך בדרמה הקטנה שחוה בדרכו לאירוע: "בדרך לפה חשבתי שלא כתבתי כלום ומה אני אעשה, ואז בהיתי בעצים, החלקתי עם האופניים ופשוט השתטחתי על הכביש", סיפר בהומור. "אמרתי לעצמי: 'יופי, זאת התחלה טובה. את הדרמה עברתי, עכשיו אני יכול להיות קליל'."

כשדיבר על העבודה על המחזמר, התקשה להסתיר את ההתרגשות והודה כי מדובר עבורו באבן דרך משמעותית. "קצת קשה לסכם תפקיד, אני חושב שהוא רק התחיל ואני מרגיש שרק התחלתי לחקור אותו", אמר דנקר. "זה פשוט מתנה לחיים, וכנראה פעם אחת בגלגול מקבלים כזה דבר גדול."

דנקר פנה מעל הבמה לבמאי המחזמר, גלעד קמחי, והודה לו על האמון שהעניק לו: "אמרת לי: 'תשמע, אתה בן אדם שאוהב לחקור והולך לקצוות, אבל נראה לי שאתה יכול יותר' – וצדקת. אני כל ערב על הבמה מגלה שאני יכול יותר ושיש עוד לאן ללכת, וזה כיף גדול."

בהמשך דבריו ביקש השחקן להפנות את המזרק אל קולגות למקצוע ולהקדיש להם מילים חמות. "אני רוצה לשים את הפוקוס על האנשים הכי אמיצים שאני מכיר – השחקניות והשחקנים עצמם", אמר. "מי שבוחר כל ערב לעלות על הבמה ולהיחשף, גם כשהוא מרגיש חרא וגם כשהוא לא יודע מי הוא באותו יום... זה מקצוע של אנשים שהם לוחמי נפש בעיניי. מקצוע של אהבה, נתינה ויצירתיות, ואני גאה להיות חלק מחבורה מדהימה כזאת."

לסיום, חתם דנקר את הנאום במילים מרגשות שהופנו לפרטנר שלו להצגה, השחקן אדנפה קאסה: "תודה אחת גדולה לפרטנר שהוא באמת משכמו ומעלה. כל רגע שאני מסתכל לך בעיניים, אני פשוט שוכח את הטקסט וצולל לעולם בלתי נגמר."