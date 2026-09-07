מאי גולן טוענת: "בן גביר הציע לי שריון - וסירבתי"

מאי גולן ( דני שם טוב, דוברות הכנסת )

קרב גרסאות: אחרי שדווח כי איתמר בן גביר החליט שלא לשלב אותה ברשימת עוצמה יהודית, השרה מאי גולן טענה כעת (שני) כי השר לביטחון לאומי הציע לה שריון במקום ריאלי - אך היא סירבה להצעתו. "בניגוד לפרסומים ולתדרוכים השקריים, לא התנהלו מגעים בין הצדדים: השר איתמר בן גביר פנה מיוזמתו לשרה מאי גולן והציע לה להשתלב במקום ריאלי ברשימת עוצמה יהודית לכנסת ה-26 - והשרה סירבה להצעתו" נמסר מלשכתה של גולן. "השרה שבה והבהירה בפני השר בן גביר כי היא מעריכה ואוהבת אותו מאוד, אך דרכה של תנועת הליכוד הייתה ונותרה דרכה. זאת, על אף התדרוכים השקריים שיצאו נגדה ערב הפריימריז בכוונה לפגוע בה".

עוד נטען כי "השרה מאי גולן רואה עצמה מחויבת לכ-19 אלף מתפקדי הליכוד החופשיים שהצביעו עבורה, למרות הדילים ורשימות החיסול שהופעלו נגדה. היא תמשיך להעניק להם ביטוי מעל כל במה, להיאבק על דרכו ועתידו של המחנה הלאומי ולפעול למען הקמת ממשלת ימין אמיתית".

"לאחר 15 שנים רצופות בעשייה ציבורית בלתי פוסקת יום ולילה - מתוכן 7 שנים בכנסת, במקביל להיותי שרה שמנהלת מאבקים אדירים - אני מרגישה שזהו הזמן הנכון עבורי לקחת פסק זמן לעצמי" אמרה גולן. "ולכל אנשי המחנה הלאומי המדהימים שמרעיפים עליי אהבה ללא הפסקה אני מבקשת למסור: תזכרו - הכל, אבל ה-כ-ל לטובה! עם ישראל חי".