ניצחון לרב דרעי: בג"ץ דחה את העתירה נגדו

בג"ץ דחה היום (שני) את העתירה לביטול בחירת רב העיר באר שבע, הרב אברהם דרעי, אחיינו של יו"ר שס אריה דרעי.

נזכיר כי שופט בית המשפט העליון, יחיאל כשר, הורה לפני מספר חודשים למשרד לשירותי דת, להגיש את תגובתו לעתירה המבקשת לבטל את תוצאות הבחירות.

העתירה הוגשה על ידי הרב יורם כהן, שהתמודד מול הרב דרעי בבחירות האחרונות אך לא זכה לאמון הנדרש מהגוף הבוחר. אז טען הרב כהן כי הליך הבחירות היה נגוע ב"פגמים מהותיים" אשר פגעו בטוהר ההליך – טענות שהועלו על ידו רק בסמוך ליום הבחירות ולאחריו.

כזכור, הבחירות בבאר שבע לוו במתח רב, כאשר ש"ס תמכה ברב אברהם דרעי בעוד שראש העיר תמך ברב יורם כהן. בסופו של יום, הגוף הבוחר אמר את דברו והעניק את המנדט לרב דרעי.