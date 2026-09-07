חדשות 13 במתקפה חריפה נגד המגישה לשעבר

חדשות 13 מסרו היום (שני) את תגובתם להסכם שנחתם מול המגישה לשעבר, נטעלי שם טוב.

בהודעה שנמסרה מטעם 'עמך ישראל', המפלגה בה נמצאת שם טוב, נמסר כי היא האשימה את הערוץ בהתעמרות, פיטורין שלא כדין ועוד. מהנהלת הערוץ נמסר: "בניגוד לפרסום השקרי, בית הדין הבהיר לנטעלי שם טוב שאין בסיס לטענותיה והמליץ לה להתפשר רק על חלק מתמורת הסכם ההעסקה.

נדגיש כי נטעלי היא שביקשה לשמור על ההסכם סודי כיוון שלאחר שניסתה לעשות הון פוליטי מפיטוריה לא נותר מתביעתה דבר. בית הדין דחה את תביעתה לסכום של שלושה וחצי מיליון שקל ובפרט את טענותיה להתעמרות וקיפוח על רקע אג׳נדה פוליטית וכן את הטענות לפיטורין שלא כדין, פגיעה במוניטין, עוגמת נפש ומלוא תמורת החוזה".

לסיום נמסר: "ההודעה השקרית של נטעלי, היא הפרה של הסכם הפשרה (במסגרתו אגב ניתן לה פחות מתמורת ההסכם ופחות מחמישית מסכום התביעה) אולם כיוון שנטעלי הפרה את ההסכם חדשות 13 יודיעו לה על ביטולו".