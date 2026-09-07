איתמר בן גביר הכריע לגבי עתידה של מאי גולן במפלגה

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, החליט היום (שני) כי השרה מאי גולן לא תשולב ברשימת המפלגה לקראת הבחירות לכנסת ה־26. ההחלטה התקבלה בתום מגעים שנוהלו בין הצדדים בנוגע להצטרפותה האפשרית לרשימה כך פרסמה יערה שפירא בכאן ב'.

בכך הסתיימה האפשרות שגולן תתמודד בבחירות הקרובות במסגרת עוצמה יהודית. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על המגעים שהתנהלו, על הסיבות להחלטתו של בן גביר או על המשך דרכה הפוליטית של גולן.

בעוצמה יהודית אישרו כי השרה לא תצטרף לרשימה, אך הקפידו להיפרד ממנה במסר חיובי. במפלגה מסרו: "מעריכים ואוהבים מאוד את השרה מאי גולן. מאחלים לה המון הצלחה בהמשך הדרך".

כאמור, ‏השרה מאי גולן סיימה בפריימריז הליכוד במקום ה-23 והלא ריאלי (בגלל השריונים) כתבה לאחר ההפסד "תודה לכם מקרב הלב - 19,214 מתפקדי הליכוד החופשיים! האידאולוגים! הערכיים! כל אחד ואחת מכם שטרחו להגיע ולהצביע לי - לא כי הכריחו אתכם, לא כי דחפו לכם פתק מוכן מראש ובטח שלא כי איימו עליכם - נטו אתם!"