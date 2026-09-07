איש הטלוויזיה והקולנוע מצטרף לגדי איזנקוט

גדי איזנקוט ( צילום: שרון לייבל/פלאש90 )

הבמאי והתסריטאי אלירן אליה, מי שעומד מאחורי הסרט המוערך ״מוטלים בספק״ בכיכובו של רן דנקר, והסדרה ״העיר הטובה״, עם עוז זהבי, תיקי דיין ואגם בוחבוט, מצטרף למפלגת ״ישר״ בראשות גדי איזנקוט.

אליה, שמכהן כיום כיו״ר איגוד הבמאיות והבמאים בישראל, משלב לאורך השנים בין עולם הקולנוע והטלוויזיה לעשייה חינוכית וציבורית. יצירותיו, בהן ״מוטלים בספק״ ו״העיר הטובה״, עסקו בין היתר בבני נוער בסיכון, בחינוך ובפערים חברתיים.

אלירן אליה וגדי איזנקוט

ב-2018 נכנס גם לפוליטיקה המקומית באור יהודה, שם כיהן כסגן ראש העיר וכממונה על החינוך הבלתי פורמלי ופיתוח השכונות הוותיקות, ופעל לקידום זכויות הקהילה הגאה בעיר. כיום הוא חבר מועצת העיר. במסגרת פעילותו במפלגה צפוי אליה לעסוק בתחומי החינוך והתרבות, בצמצום פערים, בחיזוק השלטון המקומי ובקידום היצירה והתרבות הישראלית.