פרטים חדשים על חקירת הצעיר שנשבע לדאעש: כך הוא פעל

פרטים חדשים נחשפו היום (שני) על הצעיר בן ה־19 משיבלי שבגליל התחתון, שנאשם כי נשבע אמונים לארגון הטרור דאעש. לפי כתב האישום, הצעיר קיבל מדריכים להכנת מטענים ופצצות וכן לפגיעה באמצעות רעלים.

כתב האישום הוגש בתום חקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית של מחוז צפון במשטרה. לפי המתואר בו, הצעיר החל להתעניין באידיאולוגיה של דאעש רק בחודש דצמבר האחרון, אך בתוך חודשים ספורים גברה הזדהותו עם הארגון.

במסגרת פעילותו ברשת פתח הצעיר חשבון בדוי ברשת טוויטר והצטרף לקבוצה שבה הופצו תכנים המזוהים עם דאעש. במהלך פעילותו בקבוצה פנה אליו אחד המשתמשים ושאל אותו היכן הוא מתגורר.

לאחר שהצעיר השיב כי הוא מתגורר בישראל, ניסה אותו משתמש לשכנע אותו לבצע פיגועים וללמוד כיצד להכין מטענים. על פי כתב האישום, המשתמש שלח לו מדריכים להכנת מטענים ופצצות, לצד מידע הנוגע לפגיעה בבני אדם באמצעות רעלים.

ההתכתבות בין השניים נמשכה במשך כשבועיים. בהמשך צפה הצעיר בסרטון שבו הוצגה שבועת אמונים לארגון, הקריא בקול את נוסח השבועה ונשבע אמונים לדאעש ולמנהיג הארגון.