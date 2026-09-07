שולי רנד וצופית גרנט מביאים את הזוגיות למסך הגדול

הוא היה המלך הבלתי מעורער של החתונות בירושלים, עד שכל זה התרסק: שולי רנד חוזר לשתף פעולה עם הבמאי גידי דר ("האוסיפיאדה", "האושפיזין"), והפעם בתפקיד הטרגי והחשוף ביותר בקריירה שלו. הטריילר הרשמי לסרט החדש "הבדחן" נחשף היום, והסערה בעולם הקולנוע כבר בעיצומה.

הסרט, שכבר הספיק לקטוף 12 מועמדויות לפרס אופיר (כולל לסרט הטוב ביותר), עוקב אחר מוישה — בדחן חתונות אגדי שאיבד את ביתו, מעמדו ותהילתו בעקבות התמכרות קשה לאלכוהול, וכעת מנסה לשרוד מיום ליום. לצידו של רנד מככב צוות שחקנים מסקרן במיוחד: צופית גרנט, טל פרידמן, מלכי גולדמן, נירה רבינוביץ׳, נועם ענבר ועוד. האם מדובר בלהיט הענק הבא של הקולנוע הישראלי? תחליטו בעצמכם. הסרט צפוי להגיע לבתי הקולנוע בנובמבר 2026.