הסכם סודי: חדשות 13 יפצו את נטעלי שם טוב

נטעלי שם טוב ( צילום מסך חדשות 12 )

בתביעה שהגישה נטעלי שם טוב, חברת מפלגת ׳עמך ישראל׳ נגד חדשות 13 בגין הפרת חוזה, התעמרות על רקע תפיסת עולם, כפיית אג׳נדות ופיטורין שלא כדין, הגיעו הבוקר (שני) הצדדים להסכם פשרה, במסגרתו תפצה חברת חדשות 13 את נטעלי שם טוב בסכום כספי.

עוד הוסכם כי סכום הפיצוי שישולם לשם טוב יישאר תחת הסכם חיסיון משפטי וסודיות. נזכיר כי שם טוב הגישה בעבר בערוץ 13, עד החלטתה על כניסתה לפוליטיקה. ממפלגת ׳עמך ישראל׳ נמסר: ״מפלגת ׳עמך ישראל׳ תעמוד איתן מול תופעות הרסניות המסכנות את החברה הישראלית. לא נאפשר עוד השתקת קולות, סתימת פיות והדרה על רקע פוליטי. נגמרו הימים שהימין מוריד את הראש. מה שהיה הוא לא מה שיהיה״.

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מחדשות 13 נמסר בתגובה: "בניגוד לפרסום השקרי, בית הדין הבהיר לנטעלי שם טוב שאין בסיס לטענותיה והמליץ לה להתפשר רק על חלק מתמורת הסכם ההעסקה. נדגיש כי נטעלי היא שביקשה לשמור על ההסכם סודי כיוון שלאחר שניסתה לעשות הון פוליטי מפיטוריה לא נותר מתביעתה דבר.

בית הדין דחה את תביעתה לסכום של שלושה וחצי מיליון שקל ובפרט את טענותיה להתעמרות וקיפוח על רקע אג׳נדה פוליטית וכן את הטענות לפיטורין שלא כדין, פגיעה במוניטין, עוגמת נפש ומלוא תמורת החוזה,

ההודעה השקרית של נטעלי, היא הפרה של הסכם הפשרה (במסגרתו אגב ניתן לה פחות מתמורת ההסכם ופחות מחמישית מסכום התביעה) אולם כיוון שנטעלי הפרה את ההסכם חדשות 13 יודיעו לה על ביטולו".