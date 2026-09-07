נתניהו בתגובה ראשונה לחיסול: "לאף מחבל אין מסתור"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב היום (שני) לחיסולו של המחבל שביצע את פיגוע הדקירה הבוקר בחוות מעוז שבשומרון, שעות ספורות אחרי שנמלט מהזירה. בדבריו בירך את חיילי צה"ל על הפעילות ואיחל רפואה שלמה לפצוע מהפיגוע.

"לאף מחבל אין מסתור. אני מחזק את לוחמינו הגיבורים שחתרו למגע וחיסלו את המחבל שביצע את הפיגוע בשומרון" אמר נתניהו. "אני מאחל רפואה שלמה והחלמה מהירה לבעל החווה שנפצע בפיגוע".