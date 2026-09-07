"זה ממש קיצוני": הדרמה הרפואית של עדן פינס

הדוגמנית והמגישה עדן פינס שיתפה את עוקביה באינסטגרם בסיבה להיעלמותה בימים האחרונים, לאחר שקיבלה הודעות מודאגות רבות. בסטורי שהעלתה, חשפה פינס כי היא מתמודדת שוב עם תופעה רפואית מוכרת של התנפחויות בפנים, אלא שהפעם המצב החמיר משמעותית.

"אני עוברת ימים מורכבים בריאותית קצת", כתבה פינס לצד תמונות המציגות את הנפיחות סביב עיניה. "זוכרים את התופעה שכל הזמן חוזרת לי של התנפחויות בפנים? אז הפעם זה ממש קיצוני".

בעקבות ההחמרה במצבה, שיתפה הדוגמנית כי החליטה לקחת פסק זמן מפעילות ברשתות החברתיות לטובת סדרת בדיקות רפואיות ומנוחה. "אני לוקחת לעצמי כמה ימי איפוס, בדיקות ונשימה", הבהירה, והודתה לגולשים על התמיכה והדאגה: "אדבר איתכם על הכל עוד מעט, תודה עליכם".