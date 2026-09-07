ברגע האחרון: ראש המועצה הבכיר מצטרף לגדי איזנקוט

גדי איזנקוט ( פלאש 90 )

ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו״ר פורום קו העימות, משה דוידוביץ׳, הודיע היום (שני) על הצטרפותו למפלגת ישר! עם איזנקוט ויהיה חלק מנבחרת המפלגה לכנסת ה-26. דוידוביץ׳ יוצב רק במקום ה-40 ברשימה לכנסת.

איזנקוט הודיע כי הוא רואה בדוידוביץ׳ האדם המתאים ביותר להפקיד בידיו את אחת המשימות הלאומיות המרכזיות שיעמדו בפני הממשלה הבאה, לכהן כשר לשיקום ופיתוח הצפון והדרום בממשלה שנקים. דוידוביץ׳ מכהן מאז 2018 כראש המועצה האזורית מטה אשר וכיו״ר פורום קו העימות, המאגד את הרשויות המקומיות לאורך גבול הצפון. קודם לכן כיהן כמנכ״ל הרשות לפיתוח הגליל, מנכ״ל עיריית עכו, מנכ״ל המועצה האזורית מטה אשר וסגן ראש המועצה, וצבר ניסיון של שנים בניהול מערכות ציבוריות ובהובלת תהליכי פיתוח אזוריים. מאז ה-7 באוקטובר והמלחמה בצפון היה דוידוביץ׳ ממובילי המאבק של ראשי הרשויות בקו העימות למען ביטחון התושבים, המפונים והקהילות שנפגעו. הוא פעל מול הממשלה ומערכת הביטחון בנושאי פינוי והשבת התושבים, מיגון, חינוך, חיזוק הרשויות ושיקום היישובים, והציב את צורכי הצפון במרכז סדר היום הלאומי. במסגרת פעילותו בישר! ובממשלה הבאה יפעל דוידוביץ׳ בתפקיד הבכיר ביותר לקידום שיקום ופיתוח הצפון והדרום, לחיזוק היישובים והקהילות שנפגעו במלחמה, לפיתוח מנועי צמיחה ותעסוקה ולחיזוק השלטון המקומי. דוידוביץ׳ יהיה שותף להובלת תפיסה לאומית ארוכת טווח שמטרתה להפוך את הצפון והדרום לחבלי ארץ בטוחים, צומחים ומשגשגים ולהביא אליהם צעירים ומשפחות. גדי איזנקוט, יו״ר מפלגת ישר! עם איזנקוט: ״משה דוידוביץ׳, יו״ר פורום קו העימות, הוביל את הצפון בשנים הקשות ביותר במנהיגות ראויה לציון. הוא לקח אחריות ברגעי מבחן, עמד לצד התושבים והיישובים והוביל בדוגמה אישית, בנחישות וביכולת ביצוע. אני רואה במשה מנהיג ציבורי מהסוג שמדינת ישראל זקוקה לו - אדם שמכיר את השטח, מבין את צורכי התושבים ויודע לקחת אחריות ולהפוך החלטות למעשים. משה מצטרף למפלגת ישר! ויעמוד במקום ה-40 ברשימה לכנסת. הממשלה הבאה תידרש להתחיל לעבוד כבר מהיום הראשון, ושיקום ופיתוח הצפון והדרום יהיו מהמשימות הלאומיות המרכזיות שלה. בממשלה שנקים ארצה לראות את משה כשר לשיקום ופיתוח הצפון והדרום, כדי להביא את הניסיון, המנהיגות ויכולת הביצוע שהוכיח בצפון אל המשימה הלאומית הזאת. משה, ברוך הבא לישר!״.

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יו״ר פורום קו העימות וראש המועצה האזורית מטה אשר, משה דוידוביץ׳:

״תושבי קו העימות בצפון ובעוטף בדרום שילמו את המחיר הכבד ביותר בשנים האחרונות, אך גם הוכיחו חוסן ועוצמה שאין כדוגמתם. מתוך תחושת שליחות עמוקה, אני מצטרף היום בגאווה לנבחרת של מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט, אשר יעמוד בראשות הממשלה הבאה וינהיג את ישראל אל עבר ימים של תקווה, עוצמה ושגשוג שיגיעו לכל חבלי הארץ.

גדי איזנקוט קרוץ מחומר של מנהיג. השילוב של הנהגה ערכית ובעלת חזון יחד עם נבחרת מנוסה וחדורת מוטיבציה, יביא את עם ישראל למקומות טובים יותר. החלטתי להצטרף להנהגה הארצית כדי להביא את קולות השטח ואת הניסיון המעשי שצברנו ישירות אל שולחן קבלת ההחלטות. אני בא כדי להשפיע מבפנים, לנווט את המדיניות, ומעל הכל - לשנות מהיסוד את המציאות בצפון ובדרום ולהבטיח להם ביטחון, צמיחה ושגשוג.

המשימה המונחת לפתחנו היא לא רק לתקן את מה שנהרס, אלא להפריח מחדש את חבלי הארץ הללו, להביא אליהם משפחות צעירות ולהחזיר את הביטחון הביתה. לשם כך, סיכמנו על הכלים, הפעולות והמשאבים הראויים שיעמדו לרשותנו. על בסיס תוכניות ישר לשיקום הצפון והדרום סוכם על הגדלה דרמטית של היקפי ההשקעה הממשלתית בצפון ובדרום ובתשתיות מחוללות צמיחה, על ידי העלאתם לראש סדר העדיפויות הממשלתי מתוך אינטרס לאומי, וכן להביא לתנופת פיתוח ועשייה במגוון תחומים מרכזיים נוספים.

יחד עם צוות מסור ורציני נוביל עשייה חסרת תקדים ממנה ייהנו כלל אזרחי ישראל. לא נשקוט עד שהצפון והדרום יהיו המקומות הטובים והבטוחים ביותר לחיות בהם״.