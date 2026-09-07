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חדשות פוליטי מדיני

המצטרף החדש לוינטר משיב אש: "לא נעשה זאת!"

עו"ד ערן בן ארי שהצטרף למפלגתו של תא"ל במיל' עופר וינטר, השיב אש היום לחבר הכנסת מהליכוד שאמר כי הוא יפעל להקריס את המפלגה

12:30
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עופר וינטר (חיים גולדברג/פלאש90)

עו"ד ערן בן ארי, שמתמודד במפלגתו של עופר וינטר, ביקש להבהיר היום (שני) ברדיו 'קול ברמה' כי הריצה העצמאית של מפלגת "עמך ישראל" אינה פוגעת במחנה הלאומי, אלא להפך - מביאה למיקסום הקולות.

לדבריו, בסקרים שונים ניכר כי בוחרים רבים בימין שאינם מרוצים מתפקוד המפלגות הקיימות מעדיפים להישאר בבית או לעבור לגוש השני.

בן ארי הדגיש כי הציבור דורש תשובות ופנים חדשות בעקבות אירועי שבעה באוקטובר, וכי חיבור טכני למפלגות הקיימות היה מרחיק את אותם בוחרים שמחפשים הצבעת מחאה ושינוי אמיתי.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, חבר הכנסת אביחי בוארון, אמר כי הליכוד יפעל להקריס את המפלגה כדי למנוע אובדן קולות, טוען בן ארי כי מדובר בגישה מוטעית שאינה מציעה פתרון שורשי.

בן ארי הדגיש כי אם יראו בסמוך לבחירות שאינם עוברים את אחוז החסימה, ינהגו ביושר ובאחריות לאומית.

יוסי בן עטר

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לפני 6 דקות

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