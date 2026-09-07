( נועה אסייג )

נטלי דדון, הפעילה החברתית והמרצה הידועה, השיקה אמש (ראשון) פרויקט חדש ומיוחד: קהילת נשים בשם ELOKA, שנועדה ליצור חיבורים בין נשים מכל גווני החברה הישראלית ולחזק את הזהות והמורשת היהודית. השקת הקהילה התרחשה במסגרת סיור נשים לסליחות בירושלים, שהוביל אותן ממחנה יהודה דרך סמטאות נחלאות ועד לרחבת הכותל המערבי.

דדון, שעברה בשנים האחרונות תהליך אישי משמעותי של התחזקות באמונה והחלה לשמור נגיעה, מובילה כיום פעילות הסברתית ורוחנית נרחבת. הקהילה החדשה שהשיקה מהווה צעד נוסף בדרכה ליצור מרחבים נשיים של אמונה ומסורת. מסע רוחני בירושלים של אלול הערב נפתח בשוק מחנה יהודה ובסמטאות נחלאות, באווירה ירושלמית מיוחדת של חודש אלול. המשתתפות המשיכו למנהרות הכותל לסיור מרגש, ובחצות הגיע המסע לשיאו ברחבת הכותל המערבי. שם התאחדו הנשים לתפילה ולאמירת סליחות משותפת, בטקס שעורר רגשות עמוקים. עבור דדון, הערב היה הרבה מעבר לסיור תיירותי. "זה נועד לייצר מרחב נשי של אמונה, מסורת וחיבור בין נשים מכל גווני החברה הישראלית, דווקא בימים שלפני השנה החדשה", הסבירה. הקהילה החדשה ELOKA מבקשת להעמיק את החיבור לזהות היהודית ולחזק את האחדות בין נשים ממגזרים שונים.

( נועה אסייג )

מדוגמנית לפעילה חברתית ורוחנית

דדון, שבעבר הייתה מוכרת בעיקר מעולמות האופנה והבידור, עברה בשנים האחרונות תהליך משמעותי. היא הפכה לאחת הדמויות הבולטות בשיח ההסברתי הישראלי והחלה להוביל פעילות רוחנית וחברתית. בחודשים האחרונים היא אף צולמה עם פאת קוקס, כחלק מהמראה הצנוע שאימצה.

השקת קהילת ELOKA מצטרפת לפעילות הנרחבת שמובילה דדון בשנה האחרונה. היא חתמה על חוזה עם ערוץ 14 להגשת תוכנית נשים שבועית, והשתתפה בפרויקטים הסברתיים שונים. הקהילה החדשה מהווה פלטפורמה נוספת לחיזוק הזהות היהודית והקירוב בין נשים מרקעים שונים.

אירוע הסליחות אמש היה רק ההתחלה. דדון מתכננת להמשיך ולהוביל מפגשים ואירועים נוספים במסגרת ELOKA, במטרה ליצור קהילה חזקה ומחוברת של נשים המבקשות לעמק את הקשר שלהן למסורת ולזהות היהודית.