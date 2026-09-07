יממה לפני סגירת הרשימות: אלו המפלגות שכבר נרשמו 

23 רשימות נרשמו נכון להיום (שני) להתמודדות בבחירות לכנסת ה־26. האפשרות להגיש רשימות תישאר פתוחה עד השעה 13:00, כך שמפלגות ורשימות נוספות עדיין עשויות להגיע ולהצטרף להתמודדות.

הליך הגשת הרשימות יימשך גם מחר בשעות הערב. רשימה המחזיקה במקום בתור היום יכולה לוותר עליו ולהגיש את מסמכיה מחר. עם זאת, לאחר שהרשימה הוגשה בפועל, לא ניתן לבטל את ההגשה.

אלה הרשימות שנרשמו נכון לעכשיו, לפי סדר הגעתן:

המילואימניקים בראשות יועז הנדל ביחד בראשות נפתלי בנט ישר לישראל עם איזנקוט עמך ישראל של עופר וינטר ישראל תחילה של שרן השכל שוויון לחברה ואחדות העם השותפות לכולם גן עדן הפיראטים משפט צדק ש"ס מפלגת קול הנשים אורות השחר, מפלגה של כולנו התיקון תקווה לשינוי עוצמה יהודית אח"י דוד סעדון מפלגת ביחד חוזרים לשורשים ישראל ביתנו מפלגת שמע הציבור החרדי הדמוקרטים בראשות יאיר גולן

הרשימה עדיין אינה סופית. מפלגות שטרם הגיעו יכולות להגיש את רשימותיהן עד סיום חלון ההגשה הנוכחי. כאמור, לא תינתן אפשרות לחזור ממנה.