כ"ץ מתחייב: "לא נאפשר חזרה למציאות של אינתיפאדה מתמשכת"

ישראל כ"ץ ( אלעד מלכה\משרד הביטחון )

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב היום (שני) לפיגוע הדקירה בחוות מעוז שבשומרון, כשבדבריו איחל החלמה מהירה לפצוע והתחייב כי "צה"ל ירדוף וילכוד את המחבל". "המדיניות שלנו ביהודה ושומרון היא ברורה: לרדוף בעוצמה את הטרור הפלסטיני, לפתח ולחזק את ההתיישבות היהודית, ולשמור על יציבות ביטחונית" אמר כ"ץ. "הטרור כרגע ביו"ש הוא ברמתו הנמוכה ביותר מזה עשרות שנים וננקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע מהטרור לשוב ולהרים ראש".

כ"ץ הוסיף ואיים כי "במידה ויהיה היפוך קנים ומנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית והגופים הקשורים אליהם יפתחו, או שנדע בוודאות שעומדים לפתוח, במתקפת טרור בנוסח ה-7 באוקטובר נגד כוחות צה"ל וההתיישבות היהודית - ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להיערך לפתיחת מלחמה כוללת נגד בכירי ומנגנוני הרשות והגופים הקשורים אליהם ונגד כל תשתיות הטרור ביהודה ושומרון - כדי להביא במהירות להכרעתם המלאה".

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"לא נאפשר חזרה למציאות של אינתיפאדה מתמשכת על פני שנים כפי שהיה בעבר, אלא נפתח במערכה כוללת נגד הרשות וכל תשתית הטרור ביהודה ושומרון כולל סיכולי בכירים, פינוי תושבי הערים והכפרים מהם תתבצע פעילות הטרור, חיסול המחבלים, הרס כל תשתיות הטרור במקום והישארות צה"ל בשטח שיפונה - בדיוק כפי שעשינו באזורי הביטחון בעזה ובלבנון, וכמו שפעלנו גם במחנות הפליטים בג'נין ובצפון השומרון" התחייב בסיכום. "לא נאפשר חזרה למציאות של ה-7 באוקטובר, ונבטיח את ביטחון תושבי ויישובי ישראל בכל מקום".