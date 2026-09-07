טלטלה ביהדות התורה: ישראל אייכלר יוחלף ברשימה

דרמה בחסידות בעלזא: האדמו"ר הכריע במהלך השבוע שעבר כי חבר הכנסת ישראל אייכלר יוחלף בבכיר החסידות אליקים שטארק. ההחלטה כבר התקבלה, ובקרוב צפויה להתפרסם הודעה רשמית בנושא.

המהלך צפוי להביא לשינוי בנציגות של חסידות בעלזא בכנסת, כאשר שטארק, מבכירי החסידות, אמור לתפוס את מקומו של אייכלר. בשלב זה טרם פורסמה הודעה רשמית מטעם החסידות על ההחלפה הצפויה.

בתוך כך, מיכאל שמש דיווח מפי גורמים בחסידות בעלזא כי אייכלר צפוי להיות מודח גם מרשימת יהדות התורה. לפי אותם גורמים, מי שיחליף אותו ברשימה הוא אליקים שטארק.

ההכרעה של האדמו"ר התקבלה במהלך השבוע שעבר, אך טרם נמסר מתי בדיוק תפורסם ההודעה הרשמית ומתי ייכנס השינוי לתוקף. עם זאת, על פי המידע שנמסר, ההחלטה להחליף את אייכלר כבר התקבלה, ושטארק הוא שנבחר להחליפו.

אייכלר משמש כנציג חסידות בעלזא במסגרת יהדות התורה. כעת, בעקבות החלטת האדמו"ר, הוא צפוי לפנות את מקומו לטובת שטארק, שייכנס לרשימה כנציגה של החסידות.

הדיווח מעורר עניין סביב הרכב רשימת יהדות התורה לקראת הבחירות, כאשר ההחלפה הצפויה עשויה להביא לסיום כהונתו של אייכלר כנציג בעלזא בכנסת.

לפי שעה, בחסידות טרם הודיעו באופן רשמי על המהלך. ההודעה הצפויה אמורה לאשר את מינויו של שטארק ואת החלפתו של אייכלר, לאחר שהאדמו"ר כבר הכריע בנו